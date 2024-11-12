「航母殺手」鷹擊-21空射型彈道導彈亮相珠海航展

號稱「航母殺手」的鷹擊-21空射型彈道導彈，首次由內地官媒公開名稱和發射畫面，並在珠海航展由轟炸機掛載亮相，凸顯中國有意對美國展示反介入戰力。



據《澎湃新聞》11日報道，解放軍轟-6K轟炸機攜帶新型空射彈道導彈亮相航展，機翼下方掛載了兩枚尺寸較大的導彈。導彈採取了超音速導彈常用的錐形頭設計，並印有2PZD-21的編號。

報道認為，這兩枚導彈就是中國空軍10日發布宣傳片《為你》中出現的鷹擊-21空射型號。在超過10分鐘的宣傳片裡，發射這款導彈的畫面只有三秒，依然引起諸多內地媒體與軍迷叫好。

中國空軍日前首度公布鷹擊-21空射飛彈的發射畫面。（澎湃新聞）

央視新聞引述軍事專家王明志稱，鷹擊-21是先進空射彈道導彈，表明中國空軍具有射程遠、速度快、精度高、突防強、毀傷猛的先進打擊手段，能對陸上、海上多種目標進行快速打擊、有效毀傷，已經擁有制衡強敵、懾控對手的利器。

內地官媒是首次公開鷹擊-21空射型的名稱與發射畫面。央視之前公布過055型萬噸級驅逐艦發射鷹擊-21艦載型的鏡頭，並稱該導彈為「航母殺手」。

中國空軍專家傅前哨接受《聯合早報》採訪時分析，相對於艦載型，空射型初速度更快，發射高度更高，射程至少比前者高出50%。

據解放軍方去年2月公開鷹擊-21艦載型的部分信息，該導彈可全程六倍音速飛行，末端10倍音速攻擊，「現階段任何反導武器系統均無法攔截」，「拒止作戰能力（反介入戰力）躍升一個臺階」。

轟-6K轟炸機參加珠海航展掛載的應是「鷹擊-21」空射導彈。（澎湃新聞）

《美國之音》報道預估，鷹擊-21艦載型的射程為1000至1500公里。鑑於美國航母搭載的F-35C戰機作戰半徑為1100公里，意味著中國轟炸機能夠在美國航母的防空圈外從容發射。

傅前哨指出，相較於軍艦，轟炸機的機動性更強，使用上更靈活高效，不排除一些戰鬥機未來可能掛載鷹擊-21。

美國國防部去年發布的中國軍力報告評價，轟-6K與鷹擊-21的組合足以對第二島鏈目標構成威脅，而美軍的標準-6防空導彈只存在理論上攔截高超音速導彈的可能性。

儘管傅前哨稱中國在航展展出的武器裝備不具針對性，但外界普遍預期中美博弈將在特朗普的第二任期加劇，中國高調展出並引以為傲的反介入戰力，必然不會被華盛頓決策者輕易忽視。

本文獲《聯合早報》授權刊載。

