超音速｢炸彈卡車｣！中國GDF-600殺器登場：7馬赫速度直指台海南海

中國一款新型高超音速武器系統GDF-600近日概念亮相，據稱可執行多重作戰任務，包括高超音速導彈投放、無人機運作、電子戰及動能打擊。《戰區》（The War Zone）報道指出，這款武器系統具備顯著威脅能力，尤其適合部署於台海與南海地區。



GDF-600由廣東空天科技研究院研發，呈楔形設計，發射總重達5公噸，載彈量可達1200公斤。其最高速度為7馬赫，射程介於200至600公里，並可搭載多種類型武器，包括超音速導彈、自殺式無人機、無動力動能武器及無人飛行系統（UAS）。根據展示模型，該系統能同時攜帶6架無人飛行器、6具自殺無人機以及13枚亞音速導彈。

名為GDF-600的新型無動力高超音速滑翔體概念模型。（微博）

廣東空天科技研究院聲稱，某些子武器能顯著延長武器整體射程。例如，超音速導彈的射程可達500公里，若在滑翔體終端階段投放，甚至可能將整體射程翻倍。雖然目前該武器的洲際能力尚未完全實現，但研究院提到，其設計理論上可升級至6000公里的洲際射程，進一步增強威懾力。

專家分析指出，從技術層面來看，高超音速滑翔體的投射分離仍存在巨大挑戰，尤其在分離過程中，武器需承受極端的物理和熱應力。不過，GDF-600若成功實現，將成為台海、南海地區重要的戰略武器平台，為高超音速技術的軍事應用樹立新標杆。