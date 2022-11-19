內含逾30張南京大屠殺彩色照　美國當舖老闆將二戰相簿捐贈中國

美國一名當舖老闆今年9月稱，收到一本內有30多張疑為南京大屠殺彩色照片的二戰時期相簿，並表示希望聯繫到博物館將歷史公開，事件引起廣泛關注。日前，該名老闆會見了中國駐芝加哥總領事館代表，親自將相簿捐贈予中方。



周四（17日），中國駐芝加哥總領事館的兩名工作人員前往當舖老闆埃文·凱爾（Evan Kail）所在的明尼蘇達州，和他面對面交接了相簿。凱爾現場簽署了捐贈協議，並朗讀了自己寫給總領事館及全體中國人民的一封信，信中稱，相簿通過社交媒體已成為了一個具有教育意義的符號代表，相簿中的內容將對中國的史學研究者有重要的參考意義，自己很榮幸能夠以和平、友好的名義捐贈給中國。

同日，凱爾亦在Twitte發布了中國駐芝加哥總領事館給他的致信，信中表示，日軍上世紀30年代至40年代在中國所犯下的戰爭罪行，是人類歷史上最黑暗的一頁，歷史是當今社會的鏡子，「你的捐贈一定能激勵大家用善良的心去維護和平。」領事館亦將繼續為中美人民之間的文化聯繫以及友誼而付出努力。

今年9月，凱爾拍片稱，收到一本內有30多張疑為南京大屠殺彩色照片的二戰時期相簿，客戶委託當舖幫忙賣出，「是委託人家族流傳下來的」。他表示，由於南京大屠殺照片留下的不多，許多證據都被日軍銷毀，因此預估這些照片會非常非常昂貴。但他不打算買下或賣出，更希望能聯繫相關博物館，將這些歷史公開。

凱爾畢業於明尼蘇達大學，主修日本研究，因此學習過關於南京大屠殺內容，「要知道還有人否定發生過南京大屠殺，那些人的理由是沒有什麼證據。」他認為人們需要通過保留歷史，去學習和討論歷史，才能從錯誤中汲取教訓。

為了判斷相冊的實際價值，凱爾亦曾在當地找過專家對其中的照片進行核實，但在這一過程中，他也遭受了「死亡威脅」和網絡暴力，但他卻稱，「我保證(相冊) 一定不會歸私人收藏家所有，也不會交給日本政府。」