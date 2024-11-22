平治寶馬奧迪全面失利　德系豪車巨頭拱手中國市場？

德系三大豪華汽車品牌平治（Mercedes-Benz）、寶馬（BMW）與奧迪（Audi，三車企以下簡稱BBA），近日接連公布2024年第三季財報，數據顯示三家車企的營收與利潤均呈現大幅下滑，其中奧迪的利潤暴跌超九成，震撼市場。面對全球車市的多重壓力與中國市場的激烈競爭，這些曾經的「印鈔機」如今進入深度調整期。



淨利潤下滑：奧迪暴跌91% 寶馬受召回打擊最重

內媒《澎湃新聞》報道，平治第三季營收為345.28億歐元，同比下降6.7%，淨利潤為17.19億歐元，同比減少53.8%。平治在財報中直言，其面臨產品與市場需求脫節的挑戰，尤其在電動車市場競爭中顯得力不從心。

寶馬方面，第三季營收為324.06億歐元，同比下滑15.7%；淨利潤僅剩4.76億歐元，同比暴跌83.8%。寶馬指出，召回涉及150萬輛汽車的制動系統缺陷對業績影響尤為嚴重，供應鏈問題更導致歐洲工廠停產。

奧迪則在本季表現最為疲弱，其營收為153.22億歐元，同比下滑5.5%；營業利潤僅為1.06億歐元，同比下降91%。奧迪表示，布魯塞爾工廠的可能關閉以及相關重組成本是主要原因。此外，公司還坦承，在中國與歐洲市場均遭遇激烈競爭，導致業績雪上加霜。

電動車競爭壓力與市場需求脫節

綜觀今年前三季，平治營收1071.44億歐元，同比下滑4.7%；淨利潤為78.06億歐元，同比下降31.4%。寶馬的同期營收為1059.64億歐元，同比下滑5.8%；淨利潤同比下降35.8%至61.32億歐元。而奧迪的營收從503.9億歐元降至462.62億歐元，同比下降8.2%；運營利潤從45.95億歐元降至20.9億歐元，跌幅達54.57%。

值得一提的是，儘管寶馬在電動車轉型中佔據領先地位，前三季累計銷售純電車輛30萬輛，同比增長19.1%，但仍無法掩蓋整體業績下滑的頹勢。平治的電動車銷量同比下滑22%，僅為14.85萬輛；奧迪純電車銷量亦同比下降5.9%，至11.58萬輛。

中國本土品牌崛起 傳統豪車舊優勢不再

報道指出，中國市場多年來一直是BBA在全球最大的單一市場，但近年來，本土高端電動車品牌如蔚來、理想和問界迅速崛起，對傳統豪車品牌形成強烈衝擊。據乘聯會數據，10月份傳統豪華車品牌零售份額僅剩9.2%，較去年同期再降4個百分點。

5月4日，參觀者在2024北京車展比亞迪品牌展台參觀。（新華社）

財報顯示，前三季度，平治在中國市場銷量為51.22萬輛，同比下滑10.2%；寶馬銷量為52.4萬輛，同比下降13.1%；奧迪則交付了47.72萬輛，同比下滑8.5%。此外，第三季三家的中國銷量亦不樂觀，寶馬跌幅最大，同比下滑29.8%，僅為14.77萬輛；奧迪銷量同比下降19.63%至15.75萬輛；平治的銷量為17.07萬輛，同比下降12.9%。

值得注意的是，今年7月，寶馬主動退出價格戰，並表示將維持價格體系。隨後，平治與奧迪相繼收緊優惠政策，但此舉卻讓消費者觀望情緒增強，導致銷量進一步下滑。

產品調整與裁員縮編成主旋律

報道介紹，BBA三巨頭正加速應對市場變局。奧迪日前宣布計劃裁減15%的非生產類崗位，約4500個工作機會，主要集中在德國開發等部門。平治則強調將重新調整產品結構，以滿足全球尤其是中國市場的需求。而寶馬則表示，將力爭在第四季解決召回問題，恢復銷量增長。