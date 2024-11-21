理想CEO李想300萬法拉利驗車被偶遇　網民：也想進軍跑車系列嗎？

內媒《界面新聞》報道，11月19日，有網民發帖稱，偶遇理想汽車CEO李想駕法拉利到車管所驗車，據介紹，圖中車型為法拉利296。不少網民調侃：理想也想進軍一下跑車系列嗎？



理想CEO李想給300萬法拉利驗車。（小紅書@逸）

理想CEO李想給300萬法拉利上牌。（小紅書@逸）

理想汽車董事長兼首席執行官李想近日被網民偶遇在車管所驗車，網民發帖稱「李老闆本人很低調，自己親自開着三百多萬的法拉利來驗車」，並配上三張圖片。

圖片顯示，李想正協助一名身上穿「北京車檢」制服的職員驗車。圖中車型為法拉利296，價值在300萬人民幣左右。

事件引發討論，有網民質疑理想CEO李想為何不開理想：「話說L9不是500萬內最好的車嘛，怎麼還開馬了開始」；也有網民好奇，「也想進軍一下跑車系列嗎？」「研究下一代法拉理，該怎麼造」。

理想CEO李想給300萬法拉利驗車。（小紅書@逸）

而不久前，小米創始人雷軍也被內地網友偶遇，網傳影片顯示，雷軍駕駛一輛紅色法拉利Purosangue出街，該車型為SUV車型。