特警駐守北京人大附中　內地輿論質疑「紅後代」享特權保護

近月以來，內地以暴力報復社會的傷人事件頻傳，有內地網民近日爆料，北京知名學府中國人民大學附屬中學校門外出現特警駐守，引發網絡熱議。不少人質疑此舉是否專為保護高官及權貴子弟的安全，認為特權階級享有特殊待遇，與普通民眾形成鮮明對比。



校門特警駐守 引發階級特權討論

據台媒《聯合報》綜合報道，依網絡曝光的照片，人大附中校門外可見特警車輛及多名特警巡視，且拍攝時間並非上下學高峰，現場人流稀疏。據了解，人大附中為「中國國家級示範高中」，校內據傳有大量政商人士後代就讀，被戲稱為「紅後代」的集中地。

有內地網民指出，被評為「中國國家級示範高中」的北京人大附中門口開始有特警駐守。（網絡照片）

儘管守護校園安全責無旁貸，但人大附中顯眼的地位依舊引起內地網民不小質疑，謔稱「社會主義接班人都在裡面呢」「這回知道權貴子女在哪上學了吧」，甚有嘲諷「貴族學校有特警，普通學校只有老保安」，感嘆「特權階級的孩子有特警保護，普通人的孩子呢？」同時，也有人憂慮此舉不僅暴露了權貴子女的集中地，甚至可能成為針對性的報復目標。

鴉兒胡同小學戒備升級 保安規格不一

不僅人大附中，北京西城區的鴉兒胡同小學也被曝出戒備森嚴。照片顯示，該校門口設有警犬和公安站崗，安保措施極為嚴密。輿論一般認為，因應近期內地多地隨機暴力事件頻傳，北京可能已針對各學校進行安保升級，但不同學校的安保規格存在明顯差異。