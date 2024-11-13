珠海車撞人35死43傷｜「暴走團」再獲關注　珠海各區開始禁廣場舞

周一（11日）晚上，珠海香州區體育中心附近道路有車輛亂撞途人，事件致35人死亡、43人受傷住院治療，官方通報指涉事62歲男司機對離婚後財產分割不滿引發事件。



值得關注的是，事發影片中可以看到不少在操場上的傷者和民眾穿著統一的制服，有網民指出是珠海當地的「暴走團」。據了解，「暴走團」通常會有一個帶著旗子的領隊，後面跟著穿著統一服裝的人，組成者多為中老年女性，會放著大聲的音樂，步伐整齊的一起前進，由於規模龐大時常無視交通規則，近幾年時常被檢討，有內地網民稱是繼廣場舞後最令人困擾的健身方式。



暴走團「橫行霸道」 網民看法兩極：不該檢討受害者

觀察者網「烏鴉校尉」曾介紹，暴走團是一個半自助式的旅遊互助組織，本質上是在徒步過程中發現美景，感受樂趣而自發的組織。2010年後，越來越多的暴走團偏離了中心思想，「在行走過程中肆意占用機動車道，面對他人的說勸不僅不聽，仗著人多勢眾更加猖狂。」

網絡上多個影片可以看到，「暴走團」直接走上馬路，更曾因為和車子爭奪「路權」，在過去十年爆發過不少的紛爭。

不過此次珠海體育館發生嚴重事故，許多網民指出，影片中可以看到珠海的暴走團僅是在操場上行動，並沒有違法交通規則，不應該汙名化暴走團，檢討受害者；但亦有網民批評，暴走團總是大聲放著音樂，因此讓許多群眾聽不到聲音，在混亂中導致慘重傷亡。

事發影片中可以看到許多人都穿著藍色上衣、藍白色上衣:

珠海居民收到「暫停廣場舞」通知 The Color Run深圳站宣布取消

另外有珠海居民分享，稱收到物業發的通知要「暫停廣場舞」等集體活動，通知上未註明原因，僅稱「為了保障小區與周邊環境的公共安全與秩序」。不過由於近期珠海正在舉辦珠海航展，有民眾批評，「航展才是人最多的地方」、「因噎廢食」、「這樣算是從根源解決問題嗎?」

珠海居民分享，稱收到物業發的通知要「暫停廣場舞」等集體活動。

值得一提的是，原訂11月23日在深圳舉辦的The Color Run在11月12日晚間21時左右突然宣布取消，許多參加者突然收到退款的通知和簡訊，有民眾猜測可能與珠海撞人事件有關，「要避免大型的群聚活動。」