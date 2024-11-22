河北跨性別人士遭強制電擊「治療」　起訴醫院獲賠6萬成全國首例

河北28歲跨性別人士「靈兒」（化名）兩年前被人送往醫院，試圖改變其性別認同，院方更在未經其同意下對她施以電擊「治療」，令其身體受到嚴重傷害。事後，她起訴該醫院，上月終於獲醫院賠償6萬元人民幣。事件也是內地首次有跨性別人士成功就醫院電擊「治療」提出法律挑戰。



據了解，靈兒出生時為男性，但其性別認同是女性。內媒引述靈兒指，她從小就喜歡跟女生玩，不受男生待見，讀大學後了解更多信息，確認自己屬於跨性別。這些年，她一直想存錢做變性手術，也曾長期服用雌激素藥物。

她2021年向父母坦白跨性別身份，但受到強烈反對，更在2022年7月被送進秦皇島市第五醫院，診斷為「焦慮障礙和自我不和諧的性取向」。靈兒表示，一開始，她只覺得配合一下就好，總比一直吵架好，詎料住院時自己被用繩子綁在病床上，受多名醫護控制並進行電擊。

患者入院記錄。（齊魯晚報網）

住院97天期間，她經歷了7次的電擊「治療」，導致身體受到嚴重傷害，「每次接受治療，我都會暈倒……我不同意，但我別無選擇。（醫院）試圖『糾正我』，讓我符合社會期望」。她又指其心臟因電擊而出現問題，需要藥物治療。

儘管她曾多次要求停止治療，但均被拒絕，直到2022年10月底才因治療費用等原因停止治療出院。

靈兒出生時為男性，但其性別認同是女性。（網上圖片）

根據法律，除非某人對自己或他人構成危險，否則不得強制其接受精神病治療。靈兒遂起訴該醫院侵害其個人權利。

今年8月，該案在秦皇島市昌黎縣人民法院一審線上開庭審理，醫院方在庭審中認為，靈兒本身存在認知障礙，治療經過其監護人同意，電擊療法符合規定，醫院不存在過錯。涉事醫生在接受內媒採訪時更曾質問，「（如果靈兒的）爸爸媽媽因為這個自殺了，（靈兒）影不影響社會治安？」

據英國《衛報》報道，河北省昌黎縣人民法院在上月31日主持調解後，靈兒終於獲得醫院支付6萬元賠償金，成為內地首人。她表示，在中國，跨性別人士的處境並不算樂觀，群體缺乏保護，希望今次案件可以幫助其他LGBTQ+社群解決醫療糾紛，維護自己的權利。

涉事秦皇島市第五醫院。（網上圖片）

公開資料顯示，近年跨性別已經「去病化」，多數精神科醫生已不再將之視為精神病。世界衛生組織2018年6月發布的新版《國際疾病分類》（ICD-11），除了將「性別認同障礙」更名為「性別不一致」外，更將之從精神病章節中移除，改為列在「性健康」的章節之內。

世衛表明，目前證據已清晰顯示「性別不一致」並非精神病，若繼續將之列在精神障礙章節內，將造成污名化。而ICD-11已經在2022年起正式生效。

香港方面，公共醫療系統亦開始以「性別不安」取代以往的「性別認同障礙」。威爾斯親王醫院的「性別認同障礙診所」，近年改名為「性別認同診所」， 便為跨性別人士去精神病化的一例。