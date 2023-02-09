百萬粉絲網紅男扮女進女浴室被拘　網民稱「跨性別就做手術」惹議

北京警方周四（9日）通報指，疑犯李某某男扮女裝進入女浴室，被依法行政拘留。據內媒報道，通報中的李某某正是擁有百萬粉絲的內地男網紅「京城喬姐」，而他一直以來的賣點就是男扮女裝出鏡。



據「平安北京朝陽」通報，針對網傳「有人男扮女裝進入女浴室」一事，經朝陽警方工作，已將嫌疑男子李某某抓獲。

經查，該人以女性裝扮進入朝陽區某酒店女賓浴區更衣後，到公共休息區域自拍照片並發至本人社交平台帳號，以製造話題、賺取流量。目前，該人已被朝陽公安分局依法行政拘留。

內媒報道指，通報中的李某某為擁有百萬粉絲的男網紅「京城喬姐」，其微博帳號中曾發布大量男扮女裝的圖片，不過目前相關帳戶已被禁言，疑似其抖音帳號亦被封禁。

據了解，「京城喬姐」此前發布的短影片中，穿著、語氣和姿態十分女性化，令到不少網民一開始都誤以為他是女性，他亦因性別與外形的反差、大尺度發言等特色，吸引了不少粉絲的關注。

「京城喬姐」今次被行拘在內地網絡中亦引發廣泛關注，網民點睇：

「臉也不好看啊……他要真是女的，應該沒這麼紅吧。」



「去泰國變個性吧，再不行你手動自己割吧。」



「他好像才17……還是未成年。」



「沒變性去女浴活該被抓。」



「心裡變態還洋洋得意上了，裡面的女生不知道感到多晦氣。」



「真想跨性別就做個手術。」

