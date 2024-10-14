有片｜長沙海底撈MMA｢武松打虎｣ 跨性別女網紅痛毆｢香港大律師｣
撰文：許祺安
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近日一段網傳為「香港大律師疑餐廳騷擾美女被打」的影片引發關注，女事主是一名跨性別網紅，她稱起因是男子「地域黑湖南」，於是將其壓在地上毆打。因女子動作與武松打虎相似，故而網民將其稱為「現代武松打虎」。
據悉，女事主「尤物姜顏」是一名跨性別網紅，其在抖音平台發佈的影片也會帶有TS（Transsexual）的相關話題。
網傳影片顯示，姜顏與鄰桌男子在海底撈發生爭執，雙方曾互扔食材小料等，男子曾稱：「老子大律師，香港大律師」。另有幾段影片顯示，該名自稱香港大律師的男子被姜顏按在地上毆打。
據事後網傳姜顏的朋友圈顯示，事件起因是男子發表地域歧視言論，姜顏稱：「還敢地域黑我們湖南人，真的是不怕死，香港的你來我們尊重你，但是想要騎在我們長沙人身上拉屎，不好意思，等待你的結果就是這個下場。」
不少網民將女子稱為「戰神」，並表示「地域黑就該打」「打得好啊，這姐太颯了」「姐就是女王自信放光芒」。因女子打人姿勢與「武松打虎」相似，更有人稱其為「現代武松打虎」。
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