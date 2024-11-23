中國分別成功將豬腎、肝移植進人體　仍面臨怎樣難題？

當前，器官移植的最大障礙是可供移植的器官短缺，據《澎湃新聞》報道，以豬作為器官供體的異種器官移植，正帶來新的曙光，中國已分別成功將豬腎和肝移植進人體。



中國已分別成功將豬腎和肝移植進人體。（澎湃新聞）

公開信息顯示，中國自2010年啟動器官捐獻試點以來，在制度設計、社會動員和標準流程方面取得顯著成效，實現了器官捐獻與移植數量和質量的雙提升。但是，根據中國器官移植發展報告（2021），每百萬人口器官捐獻率為3.73，與國際先進水平相比仍有差距。

新華社2024年4月報道指，美國非營利機構「器官共享聯合網絡組織」的數據顯示，僅美國就有超過10萬人等待器官移植，平均每天有17人在等待的過程中死亡。

而以豬作為供體的異種器官移植多次在會上被談及，中國在美國之後也實現了突破。

今年4月初，空軍軍醫大學西京醫院宣布，3月25日該院團隊實施「多基因編輯豬-腦死亡受者」異種腎移植手術，成功將一隻多基因編輯豬的腎臟移植到一位腦死亡受者體內。

豬作為器官供體仍存在許多要攻克的難題。(Kenneth Schipper Vera/ Unsplash)

5月24日，安徽醫科大學第一附屬醫院宣布，5月17日該院團隊和雲南農業大學團隊合作，在安徽醫科大學第一附屬醫院成功將經過基因改造的豬肝臟移植到了一位71歲患右葉巨大肝癌的男性病人身上。這是世界首宗活體人的異種肝移植手術。

復旦大學上海醫學院副院長、中山醫院腎臟移植科教授朱同玉表示，現在全世界公認豬是人類最佳的供給之一，它的作用比過去越來越大。

不過，朱同玉強調，豬作為器官供體仍存在許多要攻克的難題。豬和人的差別大，人類的體細胞染色體數目為23對，豬只有19對，豬的器官作為供體要通過技術手段進行基因編輯。

同時，人畜共患病、免疫排異等都是器官移植面臨的挑戰。要讓移植患者存活更長時間，還需要繼續推進研究。