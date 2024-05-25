全球首宗！安徽醫院成功移植豬肝給肝癌患者　術後7天一切正常

近日，安徽醫科大學第一附屬醫院成功將豬肝移植到71歲的肝癌患者體內，完成全球首宗活體人異種肝移植手術，也是全球第五宗活體人的異種器官移植手術。目前，患者狀況良好、可自由活動，沒有發現超急性和急性排斥反應，且多項指標恢復正常。



安徽醫科大學第一附屬醫院成功將豬肝移植到71歲的肝癌患者體內。（北京青年報）

據《北京青年報》報道，上周五（5月17日），手術由安徽醫科大學第一附屬醫院孫倍成教授團隊和雲南農業大學魏紅江教授團隊合作，在安徽醫科大學第一附屬醫院完成。

患者是71歲右葉巨大肝癌的男性，在介入等治療無效，隨時可能出現破裂的情況下，基於同情及無傷害緊急的原則，院方決定為其進行活體人異種肝移植手術。

今次異種肝移植的「肝源」，是從雲南農業大學雲南省小型豬基因編輯與異種器官重點實驗室獲取的514克重的10基因編輯豬（11月齡，體重32kg，雄性）肝臟，順利移植到患者右側肝窩內後，即刻分泌膽汁。

「肝源」是從雲南農業大學雲南省小型豬基因編輯與異種器官重點實驗室獲取。（示意圖片/西京醫院官方微信公眾號）

報道指，10基因編輯供體豬的肝臟，可以有效避免異種器官移植的超急性及急性排斥反應、凝血功能障礙等。

手術後第七天，病人已經下地自由活動，沒有發現超急性和急性排斥反應，凝血系統沒有障礙，肝功能已經恢復正常，移植豬肝每天有200ml左右金黃色膽汁分泌，CT和B超證實移植豬肝臟肝動脈、門靜脈、肝靜脈血流完全正常。