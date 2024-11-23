全長163公里　滬蘇湖高鐵今起試運行　全線開通營運指日可待

據中國鐵路上海局集團有限公司消息，今日（23日）9時27分，首趟試運行列車G55505次從上海虹橋站開出，沿著新建的滬蘇湖高鐵駛向湖州站方向進行列車運行圖參數測試，標誌著滬蘇湖高鐵建設進入試運行階段，全線開通運營進入倒計時。



據央視報道，試運行主要是按試驗大綱要求，原則上利用不少於1個月的時間，進行列車運行圖參數測試、故障模擬、應急救援演練、按圖行車試驗等項目測試，模擬線路正式運營狀態，對高鐵運輸組織、列車接發、開行密度、設備狀態等方面進行的一次全面「實戰」檢測，為正式開通運營提供科學依據。試運行使用的列車採用運營動車組擔當，沿途各站模擬辦理客運業務。

滬蘇湖高鐵線路全長約163公里，共設8座車站。（中國鐵路上海局集團有限公司）

滬蘇湖高鐵於2020年6月開工，2024年6月全線鋪軌貫通，8月開始靜態驗收，9月開始聯調聯試，目前已完成了各項聯調聯試檢測任務。其線路全長約163公里，設計時速350公里，由上海虹橋站引出，途經江蘇省蘇州市，終至浙江省湖州市湖州站。共設8座車站，包括上海虹橋、上海松江、練塘、蘇州南、盛澤、湖州南潯、湖州東、湖州站等。

滬蘇湖高鐵是上海、蘇州、湖州基礎設施互聯互通的重大項目，也是長三角高鐵聯網、補網、強鏈的重點項目。建成運營後，將進一步優化上海鐵路樞紐布局，完善區域路網布局，有效疏解滬寧、滬杭鐵路通道運輸壓力，便利沿線人民群眾出行，對打造「軌道上的長三角」、促進沿線經濟社會發展和長三角一體化高質量發展等意義非凡。