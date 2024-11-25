男子不滿妻子因遭家暴起訴離婚　蹲守持刀捅死妻子被判死刑已執行

據中國「最高人民法院」公眾號消息，11月25日是國際消除對婦女暴力日，也被稱為國際消除家庭暴力日，最高人民法院與中華全國婦女聯合會聯合發佈反家庭暴力犯罪典型案例，其中包括一起施暴者因不滿對方起訴離婚預謀殺人，被判處死刑並已執行的案例。



最高法發佈5件反家庭暴力犯罪典型案例。（視覺中國）

「最高人民法院」公眾號刊文指出，11月25日是國際消除對婦女暴力日，也被稱為國際消除家庭暴力日。為進一步提高全社會對反家庭暴力的關注和重視，切實維護婦女、兒童等家庭暴力受害者的合法權益，對施暴者、潛在施暴者形成有力震懾，最高人民法院與中華全國婦女聯合會聯合發佈5件反家庭暴力犯罪典型案例。

其中包括一起施暴者因不滿對方起訴離婚預謀殺人，依法判處並核准死刑的案件。

據介紹，謝男與被害人文某某（女，歿年31歲）於2014年結婚，婚後常年沉迷賭博，雙方家庭通過變賣房產等方式為其償還巨額賭債。期間，謝男還多次無故毆打、辱罵被害人，甚至持剪刀捅扎文某某，致文某某多次受傷。

2021年1月，文某某再次被毆打後回到父母家中居住，並提出離婚。謝男不願離婚，揚言殺害文某某。同年7月7日，文某某向法院提起離婚訴訟，謝男收到法院開庭傳票後再度揚言殺害文某某。

最高法發佈5件反家庭暴力犯罪典型案例。（視覺中國）

同月9日7時許，謝男攜刀到文某某父母家附近蹲守意圖行兇，因未等到文某某而未果。次日，謝男攜刀再次蹲守，待文某某出門上班時，將文某某拉至樓梯轉角平台處，威脅文某某撤訴未果後，持刀捅刺文某某數下，致文某某當場死亡。

法院生效裁判認為，謝男故意非法剝奪他人生命，其行為已構成故意殺人罪。謝男常年沉迷賭博並多次對妻子實施家暴，因不滿妻子起訴離婚，經預謀後將其殺害，作案動機卑劣，犯罪情節惡劣，罪行極其嚴重。

據此，對謝男以故意殺人罪判處死刑，剝奪政治權利終身。經最高人民法院核准，謝男已被依法執行死刑。