四川女子舉報長期遭二婚民警丈夫家暴　拳打腳踢用凳砸釀多處受傷

四川瀘州一名女子舉報身為警察的丈夫，在婚後長期對自己實施家暴，致全身多處受傷，身心受到巨大傷害。該女子稱，雖曾向對方反映，但丈夫的家暴並未有停止。目前，當地婦聯已經介入調查。



四川瀘州女子長期遭二婚民警丈夫家暴，身上多處受傷。（大皖新聞）

四川瀘州女子長期遭二婚民警丈夫家暴，身上多處受傷。（大皖新聞）

據《大皖新聞》報道，2022年，51歲的張麗（化名）經人介紹結識了大自己3歲的瀘州市看守所民警高某。均是離異的兩人相處之後於同年閃婚同居。

不料，高某在婚後沒多久性情大變，經常對張麗打罵，並外出過夜。因考慮到自己年屆五旬，又是二婚，張麗選擇了忍讓，但高某並未收手，仍是經常家暴，拳打腳踢甚至用凳子砸。

張麗說，後來自己忍無可忍，找到了高某的工作單位反映並報警，高某也曾多次寫下保證書，甚至還曾由單位主要負責人作為見證人，保證今後不再動手，但事後仍未停止家暴，「經常為一些雞毛蒜皮的小事打我，給我身心造成了嚴重的損害，我現在精神都有些恍惚。」

張麗還提供了自己被打受傷的影像。畫面中，張麗身上有多處瘀青，並有傷口在流血。2023年至2024年的多份就診記錄顯示，張麗被診斷為「全身多處軟組織損傷」，並有其他傷情。

高某曾多次寫下保證書。（大皖新聞）

警方開出的行政案件立案書。（大皖新聞）

四川瀘州女子長期遭二婚民警丈夫家暴，身上多處受傷。（大皖新聞）

此外，張麗提供的多份保證書顯示，署名者為高某，時間從2023年延續至2024年。在2023年11月的一份保證書中寫道，「2023年2月打你一次，2023年8月打你一次，2023年9月打你一次，不該抓你頭髮打你頭部，2023年11月更不該打你。我做得不好，不該得寸進尺，以後保證再不動手了，好好過日子，特別是最後一次不該用拳頭加桌子打你。」

2024年7月的一份保證書中再次寫道，「對不起，不應出手打你，今天認識到自己錯了，發自內心地後悔，保證今後不打你了、吼你了。你沒有任何過錯，忠於這個家……」

據屬地瀘州市公安局江陽區分局大山坪派出所出具的《行政案件立案告知書》顯示，今年9月26日，張麗報警後，該單位曾立案。

對於此事，瀘州市婦聯工作人員證實，他們接到了張麗的反映，已在多措並舉積極處置，一方面對當事人進行了心理疏導，另一方面跟張麗丈夫高某所在單位取得了聯繫，正在進一步調查中。