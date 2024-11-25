鍾睒睒抨擊網企後　官方啟動演算法透明行動：嚴禁大數據「殺熟」

中國首富、農夫山泉創辦人鍾睒睒近日因遭網暴而公開抨擊科技企業演算法不透明，呼籲公開標準，引發廣泛關注。隨後，官方展開針對網絡平台演算法問題的整治行動。根據「網信中國」公眾號消息，中共中央網絡安全和信息化委員會辦公室秘書局等4部門已發布「清朗．網絡平台算法典型問題治理」專項行動的通知，行動自即日起持續至2025年2月14日。



通知明確指出，將全面整治「信息繭房」問題，嚴禁推送高度同質化內容誘導沉迷；要求公開熱搜榜單算法原理，打擊榜單操縱行為；加強對配送時間壓縮的監管，避免因過度壓榨導致配送事故頻發。此外，還將嚴厲禁止利用算法進行大數據「殺熟」（熟客反而吃虧），並要求企業提升優惠促銷透明度，客觀說明優惠券領取失敗原因。同時，通知強調健全算法審核與數據安全管理制度，確保算法導向正確、公平公正、公開透明。

鍾睒睒此前公開批評平台演算法不透明，要求抖音和今日頭條刪除針對他的污衊言論，並呼籲字節跳動創辦人張一鳴道歉。他表示：「沒有一種標準是不可以公開的，應該公開並讓使用者評價其意義。」這番言論引發網民熱議，部分自媒體指出，平台演算法已不僅影響商業實體，還掌握了群體意識形態的能力，直逼「政治紅線」。也有聲音強調，流量經濟應接受法治約束，保障公平競爭。

官方此次行動被認為是回應輿論關切，意在規範平台運作、維護用戶權益和社會穩定。