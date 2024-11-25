小紅書掀「聯合國名媛」量產熱潮　真相揭露：自費去總部領獎

內地社交平台小紅書近期掀起一股「聯合國名媛」熱潮，許多博主紛紛發布自己「到聯合國開會」、「演講」及「領獎」的影片和照片，展示出一種「未來領袖」的精英氣質。然而，這些看似高大上的內容，實際上大多是透過付費購買的拍照打卡服務所製造，內媒深入調查後揭露了這一現象的荒謬真相。



小紅書量產「聯合國名媛」，實際上是自己掏錢去紐約總部演講領獎。（小紅書）

付費打卡製造「聯合國名媛」

《觀察者網》發文報道，聯合國目前對外提供部分場地參觀和打卡服務，價格從15至26美元不等，包括導遊解說、拍攝合影，甚至在聯合國餐廳享用午餐。部分高級套餐則提供更進階的體驗，如模擬聯合國會議、發表簡短演講及獲得結業證書。一些旅行公司還推出「聯合國實踐團」，聲稱參加者可以接受聯合國官員的指導，甚至獲得推薦信，費用最高達人民幣59800元。

假精英人設的浮誇套路

翻閱這些「聯合國名媛」的內容，可以看到她們通常穿著白色或黑色的西裝，化著精緻的妝容，在聯合國總部的旗幟前拍照，或者在空蕩的會議室中假裝發表演講。影片和照片充滿剪輯痕跡，全景畫面幾乎沒有本人出現，而特寫鏡頭則高度修飾。這些博主的文案則充滿「高端凡爾賽」風格，標題如「到聯合國開個會」「到聯合國領個獎」，充斥著空洞的詞彙如「超越分歧」、「關注未來」等，毫無實質內容。

報道進一步發現，這些所謂「聯合國活動」其實只是普通的觀光項目，甚至可以透過聯合國官網直接預訂。不少NGO和商業團體也會租用聯合國會議室舉辦活動，吸引名媛參與。對於許多追求精英形象的博主來說，這類付費服務提供了快速打造人設的捷徑，但也使得虛榮與浮誇成為其內容的本質。

演變至今，「聯合國名媛」現象逐漸成為一門商業生意。一些專業機構設計高端旅行團，以「國際領袖培訓」為名吸引參加者，收取高額費用，並對參加者設置語言門檻，如雅思6分或托福80分。這些團體提供的服務包括專業拍攝、個人品牌打造，甚至安排與聯合國官員的互動。然而，這類「精英訓練」的本質，仍然是以金錢換取身份象徵，並非真正的能力提升。

聯合國名媛猶如「皇帝的新裝」

隨著「聯合國名媛」的現象曝光，網絡上對此議論紛紛。不少人批評這種過度追求虛榮的行徑是「精緻的自我欺騙」，甚至諷刺這些名媛「出門靠身份，人設全靠掏錢」。也有人指出，這些精心包裝的影片與照片，終究如同「皇帝的新裝」，一旦被戳穿，將無處遁形。

此外，一些自媒體則警告，這類行為可能已經超越了單純的商業行為，甚至觸及「群體意識形態操控」的紅線。對於社交媒體平台和相關機構而言，如何規範這類現象，防止虛假內容誤導公眾，成為一個新的挑戰。