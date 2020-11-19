內地名媛微服私訪自家工地「體驗搬磚」　炫富兼嘲諷打工仔遭狠批

內地網紅博主曹譯文自前年起不時在影片網站bilibili（嗶哩嗶哩，俗稱「B站」）等平台發布影片，內容多涉揭秘昂貴禮服、鑽戒等，塑造出一個「有錢的富二代」形象。 近日，她再發布影片，表示自己「瞞着家人」潛入自家的建築項目，目的是要去「體驗搬磚小妹的一天」，又稱現場所有人都不知道她是集團大小姐。不過，她曬出了自己高達1550萬元（人民幣．下同）的銀行存款，又將自己發布的影片取名為「累嗎？累就對了，舒服是留給有錢人的」。 她的種種舉動引發眾怒，網民抨擊她是在炫富並嘲諷普通的打工仔。

在該10月24日發布的影片中，曹譯文一改以往風格，變成「搬磚小妹」進行打工體驗。當她抵達工地時，項目經理和項目監理皆親自出來迎接，而當員工提示她不戴頭盔進工地要罰款時，她竟直接回應「這個罰價還是我們定的」，毫無隱瞞之意。

在工地，曹女先後體驗了混凝土工、鋼筋工和普通木工等工作，期間一名工頭評價她「消極怠工」，另一工友則稱「幹得可以」，但曹未有收起傲氣，還向鏡頭稱「工頭的評價都帶滿了資本主義的酸臭味」，隨後更表示：「房子收工的時候，我就跟爸爸說，我要哪一棟的哪一戶，因為那裡面有幾個釘是我釘的。」

結束打工體驗後，工頭向曹譯文轉賑200元日薪，此時曹女曬出了自己千多萬的銀行存款，令看到的工頭不禁露出驚訝不解的神情。由於鏡頭從不同角度多次切換，因此被外界認為是故意擺拍的痕迹。另有疑似工地人員的網民評論稱，因為要迎接「大小姐」，前一天還特地加班打掃，顯示工地人員或非對曹的身份不知情。

工頭向曹譯文轉賬日薪時，曹女曬出了自己千多萬的銀行存款，令看到的工頭不禁露出驚訝不解的神情。（網上圖片）

曹女的種種行為惹來了網民的批評和質疑，認為她只是找一群員工陪她玩過家家的扮演遊戲，亦有熟悉土木工程的網民直指曹女在片中的操作並不規範，留言稱：「我給我工地宿舍所有土木畢業生看了，他們現在只想立馬去開泥頭車來撞你。」曹女對此則霸氣回覆「來啊，不來是孫子」，毫無反省之意。而整段影片最讓人側目的，則要數到影片標題被起成「累嗎？累就對了，舒服是留給有錢人的」，顯示曹女對該次打工之旅的總結傲慢不已。

事件持續發酵，面對排山倒海的批評聲浪，曹譯文終在上周四（12日）道歉，稱自己在選題時考慮不周，無意消費工人及其他土木工程的從業者們。不過網民的憤怒未被平息，影片的關注度也居高不下，對此曹女先是把標題修改成「早安，打工人」，後在周三（18日）晚影片更是被直接刪除。

事件持續發酵，網民批評聲浪不絕。（網上圖片）

據天眼查App顯示，曹譯文為上海譯芃文化傳播有限公司及臻境教育軟件科技（上海）有限公司兩家公司的大股東，前不久還和華為創始人任正非的女兒姚思為等人一起登上雜誌《TATLER尚流》9月刊，該期封面人物幾乎都是富二代。據該雜誌稱，來自建築世家的曹譯文自爺爺那輩人起，家族就一直參與國內外的重要建築項目，如參建上海迪士尼等。

至於負責曹女相關商務的工作人員向內媒透露，公司對曹女影片一事非常驚慌，目前正在積極地解決，沒有辦法回應。

另外，內媒發現曹譯文曾擔任上海弘韜建設發展有限公司的歷史股東，該公司經營範圍包括房地產開發與經營等，其78.57%股份由曹棟勝和曹真昊持有，兩人疑似為曹女的父親和兄長。對此內媒曾致電該公司問及曹女的情況，但工作人員均稱不方便回應、不清楚。

值得一提的是，上海弘韜建設發展有限公司上月才剛被河北邯鄲市曲周縣人民法院列為被執行人，涉及的標的為31.91萬元，該數字不過是曹譯文銀行存款的2%。而曹譯文在影片中體驗打工的建築項目，據現場工作人員介紹造價達4.2億元，內媒翻查上述公司近三年的中標記錄，發現位於上海的「陳家鎮CMSA0003單元36A-01A地塊動遷安置房23期」與之符合。至周四（19日）內媒嘗試聯繫該項目的負責人，惟無果。

（綜合報道）