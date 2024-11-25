特朗普回歸震盪台海？內地學者：北京將強化「懾美促統」策略

第十屆兩岸智庫學術論壇本月22日於廣東中山舉行，吸引兩岸多個研究機構與60餘位專家學者參與，討論當前台海局勢及未來發展方向。與會的中國學者普遍認為，賴清德上台以來，雖提出「和平穩定」的對話主張，但不改「台獨」本質，短期內難以打破兩岸僵局。同時，特朗普重返白宮後，中美在台海問題上的博弈將更為激烈，北京則將進一步加強「懾美促統」政策。



根據《中新社》及《中評社》報道，中國社會科學院台灣研究所法律與安全研究室主任王治國指出，賴清德的對話主張缺乏實質性內容，未來四年，改變兩岸困局的可能性較低。王治國研判，賴清德的台獨立場不變，將繼續影響台海局勢的穩定性。

10月10日，賴清德於台灣總統府前發表任內首次雙十演說，強調兩岸互不隸屬，「中華人民共和國無權代表台灣」。（台灣總統府提供）

中國社會科學院台灣研究所所長朱衛東進一步分析，北京堅定維護國家主權、推進國家統一，與美國維護霸權、推進「以台制華、挺獨阻統」之間的結構性矛盾難以避免。朱衛東認為，特朗普重返白宮後，中美兩國在台海問題上的矛盾將更加激化，北京則可能進一步加強「懾美促統」和「遏獨促融」政策。

廈門大學台灣研究院院長李鵬在會上指出，融合發展仍是維護台海穩定的重要措施。他表示，北京應繼續深化兩岸交流合作，以實際行動向台灣民眾展示統一的實際好處，促進民間對話，為兩岸和平發展奠定基礎。

2024年10月29日，美國候任總統特朗普（Donald Trump）出席在賓夕法尼亞州Allentown舉行的競選活動。（Reuters）

針對中美關係發展，與會專家普遍認為，特朗普重返白宮後，中美兩國在台灣問題上的博弈將升級。台灣中國文化大學教授趙建民表示，特朗普的連任可能引發兩岸經貿和台海局勢的重大變化，對台灣社會形成敲醒作用，促使其重新回歸國際和兩岸現實。