美日菲計劃部署導彈應對台灣有事？專家：意圖升高地區緊張

日本媒體近日報道，美國計劃在「台灣有事」情況下，聯合日本與菲律賓進行軍事部署，具體措施包括在日本的西南諸島及菲律賓設置導彈部隊及臨時軍事基地。此舉被認為是為台灣可能出現的緊急狀況做準備。根據日本《共同社》11月24日的消息，該計劃或將於12月執行。然而，這一消息尚未獲得美國、日本及菲律賓三方的官方確認。



《環球時報》引述中國南海研究院副所長丁鐸的分析指出，如果上述爆料屬實，美日菲三方軍事合作的深化，反映了今年上半年三方峰會在軍事安全層面達成共識後，正加緊落實具體行動。他表示，這一聯合計劃突顯了台海與南海議題的聯動性。菲律賓在台海問題上配合美日軍事行動，反過來，美日則在南海問題上對菲律賓的主張提供支持。

丁鐸認為，美國在這一聯合作戰中扮演主導角色，日本則基於自身的戰略需求，積極參與；至於菲律賓，更多是配合美日的行動。這些部署既是為應對台海緊張局勢，也是美國維護其在亞太地區軍事影響力的一環。日媒爆料或在誇大地區緊張局勢的同時測試中國的反應。

中國軍事專家張軍社補充，美日加強軍事合作的一個重要背景，是美國在未來亞太戰略及對華政策上的不確定性。美國軍方試圖利用目前的時機，通過與盟友的聯合部署進一步鞏固地區影響力。他還指出，美日在日本西南諸島和菲律賓部署導彈的做法，與此前美國防長奧斯汀公開「美國仁愛礁特遣隊存在」一事具有相似性，顯示美國正在逐步增加軍事存在。

對此，中國外交部發言人毛寧於25日的例行記者會上明確表示，中方堅決反對有關國家以台灣問題為藉口，加強地區軍事部署，挑動緊張局勢，破壞地區和平與穩定。她重申，中國將採取一切必要措施，堅決維護國家主權和領土完整。

值得注意的是，儘管美日菲的軍事合作可能加劇地區緊張，但近期中日雙邊關係出現緩和跡象。綜合《共同社》及《朝日新聞》等日媒報道，日本外相岩屋毅最快可能於12月下旬訪問中國，與中方探討深化雙邊合作的議題。此外，中國國防部長董軍與日本及其他國家防務部門領導，近日也在中國-東協防長會晤後舉行會談。

另據中國外交部消息，近期宣布的免簽政策包括日本在內，這被視為中方對日釋出的善意信號。分析認為，儘管地區緊張局勢仍存，但中日雙方可能會在特定領域嘗試尋求共同利益。