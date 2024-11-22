「反華急先锋」魯比奧崛起　金燦榮警告：中國需警惕美外交新布局

美國新任總統當選人特朗普（Donald Trump）11月13日宣布，擬提名共和黨聯邦參議員馬爾科．魯比奧（Marco Rubio）出任國務卿。魯比奧素以強硬反華立場著稱，曾在涉疆、涉港、涉台問題上持極端態度，並於2020年被北京制裁。此一人事安排令外界高度關注中美關係走向及未來四年的博弈格局。



中國人民大學國際關係學院教授金燦榮11月21日於內媒《觀察者網》撰文分析，魯比奧此人出身古巴移民家庭，憑藉其鮮明的反共立場和對拉美裔的號召力，成為共和黨右翼的重要代表。在2016年美國總統選舉中，他曾與特朗普針鋒相對，但隨後逐步成為特朗普的非正式外交顧問，並在2020年總統辯論中協助特朗普應對拜登（Joe Biden）。

魯比奧曾是2016年共和黨總統初選中的特朗普對手，但後來歸順特朗普陣營，本年更一度傳出他是特朗普的副總統熱門人選之一。（Reuters）

金燦榮指出，魯比奧的提名對中國構成了兩大挑戰。首先是技術性問題：魯比奧作為被中方制裁的人士，未來雙方若需進行外交接觸，如何處理制裁問題成為難題。一種可能是學習美國對印度總理莫迪的做法，取消制裁；另一種則是透過第三方地點進行接觸。但真正令人擔憂的是，魯比奧若任國務卿，將如何推動美國對華政策的全面打壓。

文章分析，特朗普若成功連任，他的外交重心將回歸孤立主義，要求盟友分擔更多責任，但仍會保留美國的領導地位。同時，特朗普將致力於迅速解決俄烏衝突和中東危機，把更多戰略資源集中於中國問題。金燦榮認為，儘管特朗普不會完全放權給魯比奧，但對華全方位壓制將成為必然，包括在經貿領域發動新一輪貿易戰。

2020年2月3日，美國參議員魯比奧與時任台灣副總統當選人賴清德在華府會面。（魯比奧參議員官網）

對此，金燦榮建議，中國應強化內部市場建設，穩定周邊外交關係，並著力分化西方國家，特別是爭取歐洲及日韓的合作。他同時強調，儘管特朗普對華挑事令人不快，但其底線是不願與中國發生直接軍事衝突，這也為雙方關係留下一定的操作空間。

最後，金燦榮對未來四年的中美關係持審慎樂觀態度。他認為，儘管挑戰不少，但中國的實力增強及美方內政的優先次序，或將限制特朗普政府的對華行動範圍。