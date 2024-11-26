廣西邊檢偵破特大跨境偷渡案　查「三非」外籍人員1026人

近日，廣西邊檢總站崇左邊境管理支隊對外通報稱，該支隊經過40多次全鏈條打擊，成功偵破一宗特大跨境偷渡團夥案件，合共拘捕組織運送者110人，檢獲「三非」外籍人員1026人，搗毀中轉窩點8個，查扣涉案車輛174輛，涉案資金明細達1046萬元人民幣。



廣西邊檢破獲一特大跨境偷渡案件。（影片截圖）

廣西邊檢破獲一特大跨境偷渡案件。（影片截圖）

據央視新聞報道，2021年9月底至10月初，崇左邊境管理支隊在工作中查到多批「三非」外籍人員及涉案司機。經過深入調查，所有線索均指向一個綽號「豪哥」的男子。支隊隨即成立專案組，展開進一步偵查。

經專案組分析研判，發現「豪哥」使用網上租車平台下單找車，司機接單後再採取線下交易模式接送外籍人員到邊境。由於「豪哥」在晚上交易時也佩戴墨鏡和口罩進行刻意遮掩，導致司機無法看清其真實面貌。

隨着偵查的深入，一個名叫王某鳳的廣東籍男子逐漸浮出水面，並被確認為「豪哥」。

廣西邊檢破獲一特大跨境偷渡案件。（央視新聞）

2021年11月9日，專案組在大新縣拘捕1名「蛇頭」、2名運送司機和9名「三非」外籍人員，並根據疑犯交代的線索循線深挖，隨後在廣東茂名市拘捕主犯王某鳳，在廣西南寧市接連拘捕南寧段中轉點負責人「龍雲」和「老周」。12月15日，專案組再次在大新邊境檢獲15名「三非」外籍人員，並延伸打擊，在南寧市某收費站拘捕上家「大左」。

警方逐漸揭開整個偷渡團夥的組織架構，「小林」負責網上招攬客源，王某鳳分段招攬司機，將外籍人員從廣東轉運至廣西南寧中轉點，再由團夥成員轉運至大新縣邊境地區企圖偷渡出境。王某鳳落網後，「小林」的男朋友「哥李」繼續組織偷渡活動。

2022年1月5日，專案組在大新邊境某地的一輛小貨車上，拘捕5名邊境引帶者和23名欲偷渡人員，並通過審訊發現其上家正是號稱「哥李」的李某雲。經過連續偵查，專案組最終鎖定「小林」和「哥李」的行蹤，並在廣東陽江市和廣州市將其成功拘捕。4月24日至28日，其分支未到案的疑犯相繼投案自首。

目前，這宗特大偷渡案已全案告破，涉案的1026名「三非」外籍人員均被依法處罰後遣送出境，110名組織運送者分別被判處1年至13年不等的有期徒刑。