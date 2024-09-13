全國人大常務委員會：罷免李尚福第十四屆全國人大代表職務

據新華社報道，全國人民代表大會常務委員會今日（9月13日）公告表示，罷免前國防部長李尚福的第十四屆全國人民代表大會代表職務。



公告表示，中央軍委辦公廳軍人代表大會決定罷免李尚福的第十四屆全國人民代表大會代表職務。

中國國防部前部長長李尚福。

此外，河北省人大常委會決定罷免徐佐的第十四屆全國人民代表大會代表職務。貴州省人大常委會決定罷免田成的第十四屆全國人民代表大會代表職務。陸軍軍人代表大會決定罷免鄧志平的第十四屆全國人民代表大會代表職務。江西省人大常委會決定接受徐鴻辭去第十四屆全國人民代表大會代表職務。

依照《中華人民共和國全國人民代表大會和地方各級人民代表大會代表法》的有關規定，徐佐、田成、李尚福、鄧志平、徐鴻的代表資格終止。截至目前，第十四屆全國人民代表大會實有代表2944人。