內地極端案件頻發　新華社：命案率全球最低，嚴懲危害安全犯罪

內地近期接連發生多宗危害公共安全的極端案件，造成重大人員傷亡，性質極其惡劣。周二（11月26日），官媒新華社發表評論文章稱，「向無辜者發動暴力攻擊，在任何時候、任何國家都是不能容忍的惡行，應受到法律的嚴懲和輿論的譴責。」



肇事車輛為黑色越野車。

文章稱，善惡是非之間，全社會的共同態度堅定而鮮明，每個人都應該成為法治社會建設者，對這些暴力事件無論怎樣追根溯源，都不應偏離法律坐標，對施暴者必須採取果斷措施堅決打擊。同時，加強風險源頭防控、及時化解矛盾糾紛、創新社會治理體制機制、嚴防發生極端案件，是擺在各地區和有關部門面前的重要課題。

文章表示，要增強社會治理的「剛性」，防範打擊必須強之又強、硬之又硬。確保極端暴力犯罪可防可控，充分利用新技術新手段，強化各類風險信息全要素採集，進一步織密立體化社會治安防控網、築牢防範極端案件防火墻，以細致、精致、極致的工作作風，盡最大努力把個人極端暴力犯罪消弭於萌芽狀態，制止在發案之前。

湖南常德學校門口發生撞人事件，大批學生跑回校園。（影片截圖）

江蘇21歲男不滿實習報酬斬人8死17傷。（網絡圖片）

文章還稱，要提升社會治理的「柔性」，推動矛盾糾紛排查化解往實裏走、往深裏走、往心裏走。堅持和發展新時代「楓橋經驗」，樹牢矛盾糾紛實質性化解理念，不斷健全上下貫通、左右銜接、全周期管理的矛盾糾紛排查化解機制，把各項舉措落實落細。堅持以人民為中心的發展思想，把維護群眾合法權益擺在突出位置，兼顧情理法，真正為人民群眾排憂解難，確保人民群眾的矛盾糾紛有地說，有人管、管到底，從源頭上預防和減少社會矛盾，真正實現矛盾糾紛處理案結、事了、人和，嚴防小事拖大、大事拖炸。

文章最後指，當前，內地每十萬人命案發案數為0.46宗，是世界上命案發案率最低的國家之一。人民群眾是「兩大奇跡」的創造者，也是「平安中國」建設的主力軍，以案為鑒，舉一反三，只要充分發揮人民群眾主人翁精神，充分調動社會參與積極性，健全黨組織領導的自治、法治、德治相結合的城鄉基層治理體系，完善共建共治共享的社會治理格局，就一定能更好保障人民安居樂業、維護社會和諧穩定。