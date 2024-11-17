江蘇高校斬人｜省委書記：珠海撞人後發生如此慘痛案件　十分痛心

珠海發生越野車撞死35人事件震動全國，江蘇宜興的無錫工藝職業技術學院16日（周六）晚上又傳出無差別斬人案，警方通報證實該持刀傷人案件造成8人死亡、17人受傷，21歲疑犯被當場拘捕。



江蘇省委書記信長星17日表示，要調集專家力量全力救治傷員，加快案件調查進度，儘快查明案情，依法嚴懲兇手。



現場多人受傷倒地。（網絡圖片）

現場多人受傷倒地。（網絡圖片）

現場多人受傷倒地。（網絡圖片）

現場多人受傷倒地。（網絡圖片）

現場有多輛救護車及警車。（網絡圖片）

信長星指，在珠海駕車衝撞行人案件發生不久，江蘇省發生如此慘痛案件，性質惡劣、影響惡劣，令人十分痛心，必須深刻反思、深刻警醒、深刻汲取教訓。要調集專家力量全力救治傷員，精準施治、精心護理，盡最大努力挽救生命，努力讓受傷人員早日康復。要悉心耐心做好傷亡人員及家屬安撫善後工作，對他們進行情緒疏導、心理撫慰，幫助解決實際困難。要加快案件調查進度，儘快查明案情，依法嚴懲兇手，有效震懾犯罪、安定人心。要及時發布權威信息，回應社會關切。

信長星強調，公共安全是最基本的民生。要認真學習貫徹習近平總書記對珠海駕車衝撞行人案件的重要指示精神和中央領導批示要求，從思想上高度警覺，從工作上舉一反三，補短板、強弱項、堵漏洞，更大力度統籌發展和安全。

要全面細緻排查化解各類矛盾風險，加強對困境人員和困難群眾的救濟幫扶，形成從排查、發現到化解的工作閉環，最大限度地把矛盾和問題化解在基層、處置在源頭。要強化校園安全管理，加強人員密集場所等重點部位巡控，提高見警率、管事率、震懾力。

信長星強調，要牢固樹立安全發展理念，針對冬季特點，抓好企業生產經營、道路交通、消防等領域工作，落細落實低溫雨雪冰凍災害應對措施，堅決防範和遏制重特大事故發生。

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據早前報道，警方通報指，經初步調查，21歲男疑犯徐某金為該學院2024屆畢業生，因考試不合格未拿到畢業證書以及對實習報酬不滿遂回校發洩行兇，徐某金對其犯罪行為供認不諱。

通報指，目前，傷員救治、善後處置、案件偵辦等工作正在全力進行中。

網傳影片及照片顯示，多人受傷後躺在地上，部分人衣服染血，地上也有血漬。有網民表示，「我舍友被捅，那個人看見人就捅，你們都別出去。」網傳消息又指兇手躲在草叢裏捅人。

疑似遺書傳出

內地網上也傳出疑犯留下的遺書稱，他每天上班16個小時，仍被工廠拖欠工資，此外學校還以他考試沒過為由而不給他發畢業證書，他聲稱「大部分人考試基本全是作弊」。遺書聲稱「我希望我的死可以推動勞動法進步」、「別以為我是老實人，有些帳總是要清算的」。