珠海車撞人｜市委書記陳勇探望傷者　強調竭盡所能讓傷獲最佳治療

廣東珠海11月11日發生的車輛撞向人群案，造成至少35人死亡、43人受傷住院治療。珠海市委書記陳勇周日（17日）到醫院探望傷者及慰問醫護人員，強調要堅決貫徹落實總書記習近平重要指示精神，按照中央及省部署要求，竭盡所能讓所有傷者獲最佳治療，幫助他們順利康復、早日出院。



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陳勇先後到在廣東省中醫院珠海醫院、珠海市中西醫結合醫院，代表市委、市政府向傷者表示慰問，了解傷勢和恢復情況。他說，習近平高度重視、時刻牽掛事件，作出重要指示、提出明確要求，省委省政府第一時間部署開展處置工作，國家和省都派出最好的專家團隊參與救治。

圖為2024年9月27日，廣東省珠海警備區第十一次代表大會召開，陳勇出席會議並講話。（電視截圖/ 資料圖片）

陳勇強調，當局將以案為鑑、以案為戒，團結廣大黨員幹部群眾，以「時時放心不下」的責任感，抓好防風險、保安全、護穩定工作。

他也慰問了國家、省醫療專家團隊和一線醫護人員，強調有關部門和醫護人員要再接再厲，不惜一切代價、想盡一切辦法搶救傷員，最大限度減少因傷死亡、因傷致殘情況。