南京住宅電動單車起火釀15死44傷　官方：10人被採取刑事強制措施

今年2月23日凌晨，南京雨花台一處社區發生火災，共造成15人遇難，44人住院治療，其中2人重傷、42人輕傷；直接經濟損失3300餘萬元。南京市長陳之常在記者會時向遇難家屬及傷者家屬鞠躬致歉。



據央視今日（27日）報道，經調查認定，這起事故為違規改裝的電動自行車（電動單車）超標大容量鋰離子電池熱失控起火引起的重大火災責任事故。



報道稱，調查組查明，火災原因為小區某住戶停放在6號樓2單元東側架空層的電動自行車（電動單車）鋰離子電池熱失控起火，引燃周邊電動自行車和住戶天井內違章搭建並堆放的可燃物，在煙囪效應作用下，燃燒產生的火焰和高溫有毒有害煙氣快速突破天井內部份住戶外窗至室內，多種因素疊加導致火勢擴大蔓延，造成人員傷亡。

調查發現的主要問題是，涉事電動自行車的生產、銷售企業違規出售不符合國家標準要求的電動自行車；涉事車主違規改裝電動自行車、網絡購買使用個體經營者非法生產銷售的超標大容量鋰離子電池。

此外，起火建築部份住戶在天井內違章搭建並堆放可燃物，物業服務企業對消防設施維護保養不到位，在火災發生時未及時發現火情、疏散人員，消防控制室值班人員未按規定程序進行應急處置等。

當地黨委政府、有關部門對電動自行車引發的疊加聚合性安全風險認知能力不足，對高層住宅小區群眾性消防宣傳培訓不到位、隱患整治合力不足等。

10人涉嫌犯罪被採取刑事強制措施

調查報告顯示，涉事電動自行車（電動單車）車主、非法生產銷售鋰離子電池個體經營者、南京某物業管理公司項目部負責人等10人因涉嫌犯罪，被公安機關依法採取刑事強制措施。涉事電動自行車（電動單車）生產銷售、物業服務等7家企業，由政府相關部門依法依規進行處理。對事故中存在失職失責問題的地方黨委政府及有關部門的公職人員進行嚴肅問責。

+ 1

一家四口裹濕被逃生 懷孕8個月孕婦30樓摸黑下樓

電動車停放處起火 南京住宅火警釀15死44傷 一家四口裹濕被逃生

據此前報道，火災發生在多數人熟睡的時刻。居住在同一棟樓的居民王先生和妻子、兩個孩子將薄被打濕，裹著身體、帶著口罩慢慢下樓。王先生稱，走到一樓發現，一樓門口停電動車的地方在著火，自己想從單元樓地下室離開，結果發現地下室配電房也著火了。「後來消防員在一樓滅火，我們才成功跑出來。」

王先生逃生後手都被染成黑色。（新京報）

除了王先生一家，住在30樓的祁女士已懷孕8個月，她和丈夫抹黑從家中出來後發現，明火已經燒到隔壁鄰居家中，夫妻兩一路從30樓向一樓逃生。走出樓棟她才發現，兇猛的火勢伴著濃煙向上蔓延，多個樓層的多戶居民家中都出現了明火。

這已不是該小區第一次因為電動車停放處起火而發生火災，2019年該棟樓曾因電動車發生過火災，牆面上仍留下了大片煙燻痕跡。南京電視台《法制現場》曾於2022年報道過該小區電動單車擠滿停放的問題，並提醒會造成消防安全隱患。