東莞小區車庫一台Benz電動車起火　旁車遭波及受損嚴重

2月27日，廣東東莞一輛Benz電動車在小區地庫起火。



據東莞時報報道，2月27日晚8時15分左右，東莞莞城街道東湖花園小區地下車庫突然起火，冒出滾滾濃煙。事緣因一輛Benz電動車起火導致，現場圖片可見，起火的Benz車型疑似為純電動SUV EQC。

事發後，多輛消防車趕到現場救援，火災很快處理完畢無人受傷。不過起火Benz則被燒到面目全非。臨近車輛也受到波及被蔓延的大火燒致受損嚴重。據小區物業確認，火災由電動車起火所致，但起火原因還未知。

這已非Benz電動車在內地首次發生起火事故。今年1月，有網民發影片稱，安徽合肥一家Benz點展廳門口，一輛Benz EQC發生起火事故，火勢蔓延至旁邊的EQE車上。

據天眼查統計，2023年10月至12月，Benz EQC發生3起起火事故。2023年11月11日，在安徽蕪湖鏡湖區一飯店停車場內，一輛Benz EQC發生起火事故，引燃旁邊停放車輛；同年10月13日，河南鄭州商場停車場內，一輛疑似正在充電的Benz EQC起火，火勢迅速蔓延，引燃旁邊的理想ONE。而在2023年11月，該款車型僅賣出2台。