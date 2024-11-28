瀋陽街頭懸掛3000多面五星紅旗　迎接在韓志願軍烈士遺骸回國

第十一批在韓中國人民志願軍烈士遺骸今日(28日)上午回國，韓方向中方移交43位烈士遺骸及495件遺物。瀋陽滿城掛滿紅旗、並用許多電子屏幕致敬為國犧牲的烈士，據內媒報道，共有3000面國旗迎接烈士遺骸回國。



瀋陽滿城掛滿紅旗、並用許多電子屏幕致敬為國犧牲的烈士。(人民日報)

瀋陽滿城掛滿紅旗、並用許多電子屏幕致敬為國犧牲的烈士。(人民日報)

瀋陽滿城掛滿紅旗、並用許多電子屏幕致敬為國犧牲的烈士。(人民日報)

11月28日上午，中韓雙方在韓國仁川烈士遺骸臨時安置所共同舉行第十一批在韓中國人民志願軍烈士遺骸裝殮儀式。韓方對志願軍烈士遺骸進行裝殮，向中方移交43位在韓中國人民志願軍烈士遺骸及495件遺物。

裝殮儀式後，中韓雙方共同將烈士遺骸棺槨運送至韓國仁川國際機場。中方在仁川國際機場停機坪舉行莊嚴悼念儀式，奏唱中華人民共和國國歌。中國駐韓國使館臨時代辦方坤為烈士遺骸棺槨一一覆蓋國旗。全體人員向志願軍烈士三鞠躬。中國人民解放軍儀仗司禮大隊禮兵手持國旗，引領護送烈士遺骸棺槨登上空軍運-20專機。

退役軍人事務部黨組成員、副部長曹俊，中國駐韓國使館臨時代辦方坤出席儀式。中央宣傳部、中央對外聯絡部、外交部、國家發展改革委、財政部、退役軍人事務部、中央軍委政治工作部等軍地有關部門組成的中方交接代表團組和中國駐韓國使館國防武官等相關人員共同見證迎接志願軍烈士遺骸回家。

瀋陽市退伍軍人事務局老兵平台組織了300多名志工配合工作人員對瀋陽抗美援朝烈士陵園的整個園區進行徹底清掃，仔細擦拭每一座墓碑和每一個殉道者的名字。28日一早，陵園工作人員還在每位殉道者的墓碑前都敬獻了一支鮮花來表達敬意和哀思。

2014年以來，中韓雙方遵循國際法和人道主義原則，坦誠友好、務實合作，已連續11年成功交接981位在韓志願軍烈士遺骸及相關遺物。