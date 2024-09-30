烈士紀念日 ｜習近平等領導人天安門廣場向人民英雄敬獻花籃

今年是中華人民共和國成立75周年。9月30日是國家設立的烈士紀念日，當天上午，習近平等黨和國家領導人同各界代表一起，在天安門廣場向人民英雄敬獻花籃。



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2014年8月31日，十二屆全國人大常委會第十次會議表決通過關於設立烈士紀念日的決定，以法律形式將9月30日設立為烈士紀念日，並規定每年9月30日國家舉行紀念烈士活動。

決定指出，近代以來，為了爭取民族獨立和人民自由幸福，為了國家繁榮富強，無數的英雄獻出了生命，烈士的功勳彪炳史冊，烈士的精神永垂不朽。為了弘揚烈士精神，緬懷烈士功績，培養公民的愛國主義、集體主義精神和社會主義道德風尚，培育和踐行社會主義核心價值觀，增強中華民族的凝聚力，激發實現中華民族偉大復興中國夢的強大精神力量，十二屆全國人大常委會第十次會議作出設立烈士紀念日的決定。