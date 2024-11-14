烈士家屬祭奠遭拒拆牆入小學上墳？　官方：協調雙方是否遷移墳墓

網傳河南有烈士家屬祭奠遭拒後，砸毀小學圍牆入校園上墳。

11月13日，河南許昌市建安區融媒體中心官博通報稱，學校內有革命烈士墓及其他村民墳墓，家屬祭奠前需與校方溝通，但有村民（非烈士家屬）先後擅自翻越學校圍牆及砸毀圍牆進院祭奠，擾亂學校正常教學秩序。校方已報警，警方正在調查處理。



通報稱，網傳五女店鎮老莊陳村五女店實驗學校發生「烈士家屬祭奠遭拒『打洞』進小學上墳」事件，建安區迅速成立聯合調查組。

經核查，五女店實驗學校為封閉式寄宿學校，校內有1座革命烈士墓及其他4座村民墳墓。出於校園安全管理需要，家屬祭奠前需提前與校方溝通。此前，家屬在清明、忌辰日等時間均能正常進入校園祭奠，雙方未產生過分歧。

五女店實驗學校為封閉式寄宿學校，校內有1座革命烈士墓及其他4座村民墳墓。（影片截圖）

五女店實驗學校為封閉式寄宿學校，校內有1座革命烈士墓及其他4座村民墳墓。（影片截圖）

五女店實驗學校為封閉式寄宿學校，校內有1座革命烈士墓及其他4座村民墳墓。（影片截圖）

10月25日學生上課期間，村民陳某成(非烈士家屬)在未提前告知學校的情況下，翻越學校圍牆到墳墓。11月2日，村民陳某學(陳某成之弟)在未提前告知學校的情況下，帶人砸壞學校圍牆進院祭奠。

陳某學等人行為擾亂學校正常教學秩序。校方當時已報警，公安部門正在調查處理。

11月2日，有村民在未提前告知學校的情況下，帶人砸毀學校圍牆進院祭奠。（影片截圖）

11月2日，有村民在未提前告知學校的情況下，帶人砸毀學校圍牆進院祭奠。（影片截圖）

學校圍牆被砸毀。（影片截圖）

校方表示，關於5座墳墓遷留問題將尊重家屬意願。如家屬同意遷移，校方願意給予適當補償。如烈士墓留在校園，學校將規劃修建為教育基地。目前，鄉村兩級正協調學校和家屬雙方達成一致意見。