地方政府「賣天救債」？山東縣城首例低空經濟試水惹議

山東濟南平陰縣近日一則「低空經濟特許經營權」出讓公告，引發「地方政府『賣天』救債」討論。11月26日，濟南公共資源交易中心網站發布公告稱，平陰縣以9.24億元（人民幣，下同）的價格將低空經濟30年特許經營權授予山東金宇通用航空有限公司。這一全國首例的「賣天」嘗試，引發了外界對合法性、操作模式以及背後經濟目的的強烈質疑。



「賣天」是否合法？

內媒《觀察者網》《風聞》11月28日根刊文報道，指中標單位山東金宇通用航空有限公司由平陰縣財政局全資控股，今年11月5日剛剛成立，而同日，平陰縣即發布了該項目的招標公告。這種「成立即中標」的操作模式引發外界質疑，而項目本身更被認為踩在政策和法律的灰色地帶。

報道援引民航專家說法指出，空域資源作為國家重要戰略資產，歸國家所有，由中央統一管理，地方政府無權出讓使用權或進行特許經營。《中華人民共和國空域管理條例（徵求意見稿）》也明確規定，任何單位或個人不得侵佔、破壞空域資源或干擾空域管理活動。而平陰縣此次出讓「低空經濟特許經營權」，雖未直接提及空域使用權，但實際操作中難以避免涉及空域管理問題。

低空經濟產業組成。（中證鵬元）

北京仲裁委員會仲裁員刁偉民認為，「低空經濟」離不開空域作為載體，即便地方政府以「運營」名義進行管理，也需要在中央空域政策框架內進行，無法獨立運作。廣東省交通運輸協會專家韓濤進一步指出，低空空域目前尚未實現市場化管理，平陰縣此舉被認為是以特許經營的形式「圈住」本地空域，存在政策風險。

地方財政壓力迫使創新嘗試？

平陰縣此次「賣天」動作，被部分分析人士視為緩解地方財政壓力的一種嘗試。數據顯示，平陰縣經濟體量在濟南全市處於末端，今年前三季GDP僅為198.8億元，一般公共預算收入20.8億元，同比下滑4.8%。截至2023年底，平陰縣政府債務餘額高達64.47億元，債務率為123.59%，雖處於財政部劃定的黃色區間（中風險），但償債壓力顯而易見。

韓濤表示，「縣政府可能希望通過特許經營權方式走市場化運營模式，表面上實現9億資金注入，但實際上是『左手倒右手』——這筆錢最終仍流回縣財政系統，對實際財政收入提升效果有限。」

內地多地正積極發展低空經濟。（深圳特區報）

不過，也有觀點認為，平陰縣此舉並非單純為「化債」，而是試圖透過搶佔低空經濟先機，為未來招商引資和產業布局打下基礎。平陰縣近年來已布局多個低空經濟項目，並擁有榆山機場和孝直通用機場等基礎設施。此次透過組建平台公司，可能是希望吸引更多企業入駐，形成低空經濟產業鏈。然而，從目前公開信息來看，平陰的特許經營範圍和具體運作模式尚不明晰，未來能否實現可持續發展仍存疑。

全國首例是否可複製？

低空經濟近年來成為中國地方經濟探索的新領域。國務院和中央軍委曾聯合發文，推動國內低空空域開放和通用航空發展，以促進經濟要素流通和新產業崛起。然而，由於空域管理規則尚未明確，低空經濟的發展依然面臨諸多限制。

平陰縣的嘗試在全國屬首例，其特許經營權覆蓋的範圍包括飛行培訓、通用航空服務、無人機運營、低空物流等多個領域，涉及較為完整的低空經濟鏈條。然而，低空空域的安全管理、市場化推進和政策執行仍是難點。例如，如何確保空域內的飛行安全，如何在地方運營中平衡國家空域權屬，都需要頂層政策的進一步明確。

民航大學臨空經濟研究中心主任曹允春向《觀察者網》表示，低空經濟的健康發展需要成熟的應用場景，例如低空物流、應急救援等高頻商業場景。而平陰縣雖已啟動低空物流示範中心建設，但其產業鏈上下游的企業實力有限，技術研發和高端人才的引進仍有難度。

空器正加快推動低空產業轉型升級，或將成為中國繼新能源汽車之後另一個「換道超車」領域。

8月1日，上海峰飛航空的盛世龍eVTOL（電動垂直起降航空器）完成跨長江首飛。（網上圖片）

阿膠聞名小縣城如何轉型低空經濟前線？

作為一個以玫瑰和阿膠聞名的小縣城，平陰縣近年來努力探索轉型路徑。在濟南市提出的低空經濟發展計劃中，平陰縣被視為重點區域。政府規劃到2027年，在全市引進低空經濟企業200家以上，產業規模突破200億元，平陰顯然肩負著重要任務。

從已有布局看，平陰的低空經濟建設已有基礎。例如，平陰榆山機場是華東地區較早建設的通用機場，孝直通用機場則吸引了無人機組裝試飛、航空攝影等業務入駐。然而，如何在資金、技術、政策和市場化之間找到平衡，將是平陰未來發展的關鍵。

報道指出，此次「賣天」事件雖然引發爭議，但也凸顯出地方政府在財政壓力下的創新嘗試。如果能以特許經營權為抓手吸引產業集群落地，並透過示範項目帶動市場發展，平陰或許能走出一條屬於自己的低空經濟發展之路。但若僅停留在內部資金周轉和概念炒作上，則可能面臨更大的輿論和政策風險。