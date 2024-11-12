發展低空經濟工作組召開首次會議　監管沙盒試點料無人機載貨先行

新一份《施政報告》提出成立「發展低空經濟工作組」，由財政司副司長黃偉綸任組長，工作組今日（12日）召開首次會議，討論低空經濟的整體發展策略和工作計劃，制定四大工作方向，包括「監管沙盒」、完善法規、研究和部署低空基礎建設、大灣區低空跨境通道。政府表示，明年年初起陸續推行「監管沙盒」試點項目。並預計首階段會以無人機載貨為主。



工作組落實了「監管沙盒」試點項目的細節，包括申請資格及程序、審閱及訂立優次的考量等。運輸及物流局將以分批形式進行「監管沙盒」試點項目，首批於明日（13日）起接受申請，截止日期為今年12月31日，有關詳情已上載於運輸及物流局網站。



黃偉綸。（資料圖片）

黃偉綸：積極與內地合作 共同推動低空經濟發展

黃偉綸表示，低空經濟可為香港帶來新機遇，促進經濟及不同產業的發展。工作組會以前瞻性思維及促進者角度，透過「監管沙盒」試點項目，模擬多場景、多航線及低空空域管理布局，累積數據及經驗，引領法規、基建、應用等不同層面的工作。亦會善用市場力量，並積極與內地方面溝通和合作，共同推動低空經濟發展。

放寬「超視距飛行」

會議上制定工作方向，包括「監管沙盒」，政府會與業界及夥伴機構合作，明年年初起陸續推行「監管沙盒」試點項目。預計首階段會以無人機載貨為主，並放寬「超視距飛行」，逐步擴大和豐富低空飛行的應用範圍。

10月23日，美團無人機福田口岸航線啟航。（微信公眾號@美團無人機）

大型無人機規管制度 料明年上半年提交立法會

完善法規方面，政府會參考內地及其他地區的法例和標準，充分考慮目前需要和長遠發展，更新現行民航相關法例，包括研究適用於較大型無人機（即25公斤以上的無人機）的規管制度，目標是於明年上半年提交立法會審議。

至於研究和部署低空基礎建設，政府會就低空基礎建設展開技術研究及規劃，包括起降場、通信網絡、航路網絡、低空監察和管理系統等。大灣區低空跨境通道方面，則會加強與內地對接，促進大灣區內的跨境低空飛行活動。

無人機。（視覺中國）

發展低空經濟工作組下設項目促進小組

另外，工作組轄下會成立「項目促進小組」，成員包括相關政府技術部門，負責推進發展低空經濟的技術事宜。工作組亦同意委任香港生產力促進局為技術夥伴，而香港科技園及香港數碼港管理有限公司則會擔當場地伙伴的角色，為不同試點項目提供適當場地及配套設施。