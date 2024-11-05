71歲老人闖流浪狗基地殺狗剝皮後傷人 手段殘忍網民要求嚴厲懲罰
撰文：許祺安
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11月4日下午兩點左右，安徽銅陵的五二九流浪動物救助基地發生了一起惡性事件。一名71歲的老人帶著兩個男子強行闖入基地，殺害了一隻流浪狗，並導致一名志願者受傷。
據該基地志工證實，這名老人是被殺流浪狗的前主人。目前，該老人已被警方控制，案件正在進一步調查中。
該基地工作人員指出，當天下午，一名71歲的男子闖入基地，手持刀具殺害了一隻流浪狗，並將其剝皮。同時，他還砍傷了一名在現場工作的志願者。基地內的監控視頻顯示，基地內部血跡斑斑，可以看到遇害流浪狗的遺體。基地工作人員立即報警，警方迅速趕到現場並將行凶者控制，目前並不了解老人的行兇動機。
這起事件在網絡上引起了廣泛關注和熱議。公眾普遍認為老人的行為是對動物的虐待，也是對法律的嚴重違反。許多人對老人的動機表示不解，認為其行為極為殘忍和不人道。不少網民對受害的流浪狗和受傷的志願者表示同情，並強烈要求對老人進行嚴厲處罰。
許多網民抨擊，這起事件暴露出動物權益保護方面的不足和法律執行力度不夠的問題，呼籲相關部門加強對動物保護的監管和執法力度。
網民點睇：
狗狗都已經到了救助基地，為什麼不願意放過他。
應該以其人之道還治其人之身。
應該以入室搶劫或強闖民宅等治他的罪。
希望不要因為他年紀大就判他緩刑。
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