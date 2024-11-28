賴清德擬過境夏威夷　國防部：謀「獨」挑釁是徒勞的

周四（28日）下午，國防部舉行例行記者會，就台灣總統賴清德計劃11月底或12月初外訪期間過境美國夏威夷，國防部新聞局局長、國防部新聞發言人吳謙大校表示，謀「獨」挑釁是徒勞的。



吳謙表示，堅決反對任何國家同中國台灣地區開展任何形式的官方往來。一個中國原則是國際關系基本準則和國際社會普遍共識。民進黨當局搞政治操弄、謀「獨」挑釁的行徑是徒勞的，阻擋不了中國必然統一的歷史大勢。敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，不向「台獨」勢力發出任何錯誤信號，以實際行動維護中美關系和台海和平穩定。中國人民解放軍肩負著維護國家主權和領土完整的神聖使命，將堅決打掉一切「台獨」分裂圖謀，堅決挫敗一切外部勢力幹涉。

近日，國家主席習近平在秘魯利馬同美國總統拜登舉行會晤，就下一步發展中美兩軍關係，吳謙表示，習主席指出，中美合則兩利、鬥則俱傷。過去幾年，兩國兩軍關系雖然歷經跌宕起伏，但也開展了對話與合作，總體實現了穩定。中美作為世界上兩個大國，應該計天下利，多為當前動蕩不安的世界注入確定性、提供正能量。希望美方同中方相向而行，以積極理性的態度看待中國和中國軍隊的發展，把以和為貴、以穩為重、以信為本作為兩軍交往的基本遵循，在平等和尊重基礎上，構建不衝突不對抗、開放務實合作、逐步積累互信的兩軍關係，真正當好兩國關係發展的穩定基石。