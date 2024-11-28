解放軍軍艦訪港1.5萬人參觀　國防部：人民海軍將常態化訪問香港

海軍「海南艦」和「長沙艦」組成的編隊，上周四（21日）起訪港5日，訪港期間，艦艇編隊展開3天開放參觀活動，吸引1萬5千多名民眾參加。



11月28日下午，國防部舉行例行記者會，國防部新聞局局長、國防部新聞發言人吳謙稱，近年來，海軍已在國內外多個沿海城市舉行艦艇開放活動，充分彰顯自信與開放。今後，人民海軍將常態化訪問香港。



國防部例行記者會上，有記者提問，「海軍軍艦近期密集到訪香港。海南艦和長沙艦組成的編隊訪問香港，「破浪」號風帆訓練艦技術停靠香港，這些安排有什麼特殊考慮？」

解放軍軍艦訪港5日今日離港 大批市民到揮手「送船」 水警護航

+ 13

吳謙回應指，11月21日至25日，由海軍海南艦和長沙艦組成的艦艇編隊訪問香港，期間面向香港同胞組織甲板招待會、艦艇開放參觀、國防知識講座、文化交流等系列開放活動。全國政協副主席梁振英、香港特別行政區行政長官李家超、澳門特別行政區政府有關代表等300餘人應邀出席海南艦舉行的甲板招待會。

海軍「海南艦」和「長沙艦」組成的編隊，上周四（21日）起訪港5日，圖為海南艦。（鄭寧攝）

訪港期間，艦艇編隊展開3天開放參觀活動，1萬5千多名民眾參加。（鄭寧攝）

海軍「海南艦」和「長沙艦」組成的編隊，上周四（21日）起訪港5日，圖為海南艦。（鄭寧攝）

訪港期間，艦艇編隊展開3天開放參觀活動，1萬5千多名民眾參加。（鄭寧攝）

訪港期間，艦艇編隊展開3天開放參觀活動，1萬5千多名民眾參加。（鄭寧攝）

訪港期間，艦艇編隊展開3天開放參觀活動，1萬5千多名民眾參加。（鄭寧攝）

11月22日至24日，海南艦和長沙艦分別組織開放，港澳市民、青少年學生、港澳官方機構代表等群體共約15000人登艦參觀，反響熱烈。此外，約700名青少年學生參加了國防知識講座，進一步瞭解人民海軍建設發展的成就。

11月18日至20日，中國人民解放軍海軍「破浪」號風帆訓練艦技術停靠香港，面向香港市民舉行艦艇開放活動。

訪港期間，艦艇編隊展開3天開放參觀活動，1萬5千多名民眾參加。（鄭寧攝）

訪港期間，艦艇編隊展開3天開放參觀活動，1萬5千多名民眾參加。（鄭寧攝）

近年來，海軍已在國內外多個沿海城市舉行艦艇開放活動，充分彰顯自信與開放。今後，人民海軍將常態化訪問香港。