涉長期信仰宗教等　蘭州交通大學原副校長李宗義被開除黨籍

據甘肅省紀委監委消息，經甘肅省委批准，甘肅省紀委監委對蘭州交通大學原黨委常委、副校長李宗義嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查。李宗義涉長期信仰宗教等被開除黨籍。



蘭州交通大學。（網上圖片）

經查，李宗義作為高等院校黨員領導幹部，本應立德樹人，但其喪失理想信念，背棄初心使命，丟棄黨性原則，踐踏紀法紅線。違反黨的政治紀律，對黨不忠誠不老實，與他人串供、偽造證據，轉移隱匿違紀違法所得，對抗組織審查調查，長期信仰宗教；罔顧中央八項規定精神，多次接受可能影響公正執行公務的宴請和旅遊安排，違規收受禮品禮金，長期借用管理服務對象車輛；違背組織原則，瞞報個人重大事項，組織函詢時不如實說明問題；違反廉潔從政要求，違規經商獲利；履行監管職責不到位，造成國有資產重大損失；為官不廉，利令智昏，把任職高校當成「私有領地」，把公權力異化為牟取私利的工具，大搞權錢交易，非法收受巨額賄賂。

李宗義。（澎湃新聞）

其行為嚴重破壞任職高校政治生態，嚴重損害黨員領導幹部形象，造成惡劣社會影響。

李宗義嚴重違反黨的政治紀律、中央八項規定精神、組織紀律、廉潔紀律、工作紀律，構成職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質惡劣，情節嚴重，應予嚴肅處理。

依據《中國共產黨紀律處分條例》、《中華人民共和國監察法》、《中華人民共和國公職人員政務處分法》等有關規定，經甘肅省紀委常委會會議研究並報甘肅省委批准，決定給予李宗義開除黨籍處分，按規定調整退休待遇；將其涉嫌受賄犯罪問題移送檢察機關依法處理，涉案財物一併移送。