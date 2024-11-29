UNIQLO董事長稱沒使用新疆棉花　外交部籲排除政治壓力和不良干擾

UNIQLO董事長柳井正日前首度表示，公司產品沒有使用中國新疆生產的棉花。在北京，外交部發言人毛寧在周五（11月29日）舉行的例行記者會上呼籲，有關企業能夠排除政治壓力和不良干擾。



毛寧呼籲，有關企業能夠排除政治壓力和不良干擾。（外交部網站）

毛寧說，新疆地區的棉花是世界上最好的棉花之一。「我們希望有關企業能夠排除政治壓力和不良干擾，獨立自主作出符合自身利益的商業決策。」

據早前報道，中國一直是UNIQLO的重要市場，同時也是品牌主要生產中心。新疆棉曾被指是維吾爾族遭強迫勞動的產品，美國更自2022年開始對新疆進口商品實施嚴格限制，許多國際品牌也紛紛下架使用新疆棉的產品。

中國一直是UNIQLO的重要市場。（視覺中國）

柳井正首度直接回應相關爭議。（資料圖片）

當時，身為日本首富的柳井正拒絕證實或否認UNIQLO是否有使用新疆棉，還稱他希望在中美之間保持中立。然而，柳井正近日在東京接受BBC訪問時，表示公司沒有使用來自新疆的棉花，為他首度直接回應相關爭議。

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新疆是中國重要的優質棉花生產基地。（孫聖然攝）

此外，據國家統計局2023年數據顯示，新疆全年棉花生產量達到了511.2萬噸，佔全國90%以上，並且連續30年居全國第一。而事實上，85%的新疆棉花早已不採用人工採摘方式，多地十幾年前就實現了「全環節」生產機械化。