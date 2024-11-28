UNIQLO創辦人柳井正首度表示　公司產品沒有使用新疆棉花

據英國廣播公司（BBC）周四（28日）報道，日本知名服裝品牌UNIQLO母公司迅銷（Fast Retailing Co., Ltd.）創辦人柳井正受訪時首度表示，公司產品不使用來自中國新疆的棉花。



報道指，中國一直是UNIQLO的重要市場，同時也是品牌主要生產中心。早前，新疆棉被指是維吾爾穆斯林遭強迫勞動的產品，美國更自2022年開始對新疆進口商品實施嚴格限制，許多國際品牌也紛紛下架使用新疆棉的產品。此舉在中國引發強烈反彈。H&M、Nike、Burberry、和Adidas等品牌皆因此遭到抵制。

當時身為日本首富的柳井正拒絕證實或否認UNIQLO是否有使用新疆棉，還稱他希望在中美之間保持中立。拒絕選邊站的決定，也讓UNIQLO在龐大的中國零售市場上持續受到追捧。

柳井正首度直接回應相關爭議。（資料圖片）

然而柳井正近日在東京接受BBC訪問時，談到公司在原料來源與製造方式上的透明化措施時，表示公司沒有使用來自新疆的棉花，為他首度直接回應相關爭議。至於公司所使用的棉花來源，柳井正停頓一下後表示，若自己再解釋下去，那就變得太政治化，「所以我們的說明到此為止」。

「現在沒有一家大企業能保持政治中立」，專注中國市場的顧問公司「戰略風險」（Strategy Risks）執行長石宇（Isaac Stone Fish）強調，如今中美兩國企業都面臨日益沉重的政治壓力，不論北京和華府，都希望企業選邊站。而在這個問題上，東京也會繼續向美國靠攏。