2023年新疆外貿進出口總值首破3500億　新疆棉事件後再創歷史新高

今日（23日），新疆官方公布2023年自治區外貿運行情況，顯示2023年新疆外貿進出口總值年增45.9%。



1月23日，新疆維吾爾自治區人民政府新聞辦公室1月23日召開2023年自治區外貿運行情況記者會。

會上介紹，2023年，新疆外貿進出口總值3573.3億元（人民幣，下同），年增45.9%，增速居全國第2位，高於全國整體增速45.7個百分點。這是新疆外貿進出口總值史上首次突破3500億元。新疆外貿實現連續26個月月進出口值兩位數以上成長。

值得關注的是，2021年3月，H&M、Nike、Uniqlo等海外品牌因「維吾爾族人被強迫勞動」決定禁用新疆棉花的消息在內地社交媒體發酵，歐美等國亦在「新疆人權」問題上大做文章，試圖打壓新疆棉花產業和中國棉紡織產業。

面對西方對新疆棉的封鎖，內地官方及民間工商業界皆力挺新疆棉，民眾更發起大規模抵制棄用新疆棉的海外品牌的活動。

不過，即使西方制裁，2022年新疆外貿進出口總值仍歷史性突破2400億元大關，達到2463.6億元人民幣，較2021年同比增長57%，增速全國第一。2022、2023連續兩年進出口數據創新高，可見新疆進出口貿易並未受限於對西方制裁。