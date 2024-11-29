UNIQLO創辦人柳井正稱沒用新疆棉花　網民揚言抵制：請退出中國

日本知名服裝品牌UNIQLO（優衣庫）母公司迅銷（Fast Retailing Co., Ltd.）創辦人柳井正近日接受BBC採訪時首度表示，公司產品不使用來自中國新疆的棉花。消息傳回中國後引起巨大爭議，除登上微博熱搜，大批網民更揚言要抵制UNIQLO。



在微博，「優衣庫創始人言論爭議」一度登上熱搜榜第一位，而「優衣庫創始人表態不使用新疆棉」的話題已有超過6000萬人次瀏覽。

網民紛紛留言，稱要杯葛UNIQLO的產品，甚至從此不買UNIQLO，還有人稱UNIQLO是想退出中國市場，「找個理由而已」。

網民意見摘錄：

請退出中國，謝謝

衣服這個輕而易舉取代

他不用我也不買，禮尚往來嘛

優衣庫那麽便宜，他用不起新疆棉花呀

不用就不用唄，我們新疆棉還供不應求呢

賺中國人的錢，砸中國人的鍋，傷中國人的感情

耐克（Nike）阿迪（Adidas）不用新疆棉，抵制耐克阿迪，也沒見國家隊少穿啊

天天說抵制，線下搶得比誰都多



網民熱議。（微博）

早前，新疆棉被指是維吾爾穆斯林遭強迫勞動的產品，美國更自2022年開始對新疆進口商品實施嚴格限制，許多國際品牌也紛紛下架使用新疆棉的產品。

此舉在中國引發強烈反彈。H&M、Nike、Burberry、和Adidas等品牌皆因此遭到抵制。

新疆棉被指是維吾爾穆斯林遭強迫勞動的產品。（資料圖片）

當時身為日本首富的柳井正拒絕證實或否認UNIQLO是否有使用新疆棉，還稱他希望在中美之間保持中立。拒絕選邊站的決定，也讓UNIQLO在龐大的中國零售市場上持續受到追捧。

然而柳井正近日在東京接受BBC訪問時，談到公司在原料來源與製造方式上的透明化措施時，表示公司沒有使用來自新疆的棉花，為他首度直接回應相關爭議。至於公司所使用的棉花來源，柳井正停頓一下後表示，若自己再解釋下去，那就變得太政治化，「所以我們的說明到此為止」。

柳井正首度直接回應相關爭議。（資料圖片）

「現在沒有一家大企業能保持政治中立」，專注中國市場的顧問公司「戰略風險」（Strategy Risks）執行長石宇（Isaac Stone Fish）強調，如今中美兩國企業都面臨日益沉重的政治壓力，不論北京和華府，都希望企業選邊站。而在這個問題上，東京也會繼續向美國靠攏。

在北京，外交部發言人毛寧在周五（29日）舉行的例行記者會上表示，新疆地區的棉花是世界上最好的棉花之一，希望有關企業能夠排除政治壓力和不良干擾，獨立自主作出符合自身利益的商業決策。

中國一直是UNIQLO的重要市場，同時也是品牌主要生產中心。據路透社報道，迅銷集團在中國內地有超過900間分店。而整個大中華地區，包括台灣、香港的業務，佔該公司營收的20%以上。