中國首個商業航天發射場首發成功　實現商業航天里程碑式突破

央視網消息，11月30日22時48分，中國首個商業航天發射場——海南商業航天發射場首次發射取得圓滿成功。



在中國首個商業航天發射場——海南商業航天發射場，新型運載火箭長征十二號成功將衛星互聯網技術試驗衛星、技術試驗衛星03星送入預定軌道。

中國首個商業航天發射場完成首次發射任務。（央視截圖）

據介紹海南商業航天發射場從動工到首發經歷了878天，新火箭長征十二號也突破了多項關鍵技術。新的火箭在中國首個商業航天發射場首飛成功，進一步提升了中國航天的發射能力。

中國首個商業航天發射場完成首次發射任務。（央視截圖）

《新華社》介紹，相比酒泉、西昌、太原和文昌航天發射場，海南商業航天發射場是首個企建民用的航天發射場，其任務組織和管理運作採用靈活高效的商業化機制，可以更好地聚集社會創新力量。

中國科學院院士、中國航天科技集團火箭專家范瑞祥表示，海南商業航天發射場首次任務圓滿成功，標誌着中國商業航天發射場實現了從0到1的突破，真正形成了執行發射的完整能力，補齊了商業航天的鏈條缺口，對中國商業航天的發展具有里程碑意義。