天舟七號貨運飛船受控再入大氣層 少量殘骸落入預定海域
撰文：蕭通
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今年1月升空的天舟七號貨運飛船，在完成任務後已於11月10日順利撤離太空站組合體，並於周日（17日）晚上9時25分受控，再入大氣層。飛船絕大部分器件在再入大氣層過程中燒蝕銷毀，少量殘骸落入預定安全海域。
中國載人航天工程辦公室指出，天舟七號今年1月17日在文昌航天發射場發射入軌，首次采用3小時快速交會對接方案，成功對接於空間站天和核心艙後向端口，為空間站帶去了航天員在軌駐留消耗品、推進劑、應用實（試）驗裝置等物資。至11月10日撤離空間站組合體，並於獨立飛行期間，成功釋放一顆青少年科普衛星。
按計劃，今年中國將發射天舟七號、天舟八號兩艘貨運飛船。因此前受超強颱風摩羯影響，經任務總指揮部決定，天舟八號任務調整為11月中旬在文昌發射場擇機發射。
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