中國天眼FAST已發現逾1000顆新脈衝星　數量超同期國際總和

中國科學院國家天文台周二（26日）舉行FAST脈衝星科學研討會並對外發布，據介紹，截至今年11月，位於貴州的500米口徑球面射電望遠鏡FAST自調試以來，已經發現的脈衝星數量突破1000顆，數量國際領先。



中國天眼FAST，全稱500米口徑球面射電望遠鏡，是當今世界上最大單口徑、最靈敏的射電望遠鏡，它能夠捕捉宇宙中更微弱的信號，探測到更暗弱的天體，幫助人們破解宇宙奧秘。

中國天眼FAST發現脈沖星數量突破1000顆。（中國科學院國家天文台）

脈衝星是宇宙中一種旋轉的中子星。截至今年11月，其已經發現的脈衝星數量突破1000顆，超過同一時期國際其他望遠鏡發現脈衝星數量的總和，包括大量的毫秒脈衝星和脈衝星雙星。

報道指，今次成果大大豐富了脈衝星的種類和數量，對於理解脈衝星的形成和演化具有重要意義。通過觀測脈衝星，還可檢驗廣義相對論、探測低頻引力波等，為脈衝星物理、測時等理論研究提供重要的數據支持。

FAST自2020年1月正式開放運行，除了對脈衝星的監測，其還在快速射電暴、中性氫、納赫茲引力波等多領域取得了多項重要原創性成果。（央視新聞）

據悉，未來FAST還將探索通過在望遠鏡周圍增加輔助天線的方式來提升望遠鏡的靈敏度及空間分辨能力，實現從射電暫現源定位到綜合孔徑成像的跨越式能力提升。大幅提升的靈敏度及顯著擴大脈衝星樣本，將助力發現更多低光度和遠距離脈衝星。對脈衝星的系統搜索也將極大提高發現罕見天體的概率，例如奇異脈沖星及脈沖星—黑洞雙星系統，全面革新對中子星演化的認識，揭示不同類型和狀態脈沖星的物理特性，開啟強引力場中檢驗廣義相對論的新紀元。