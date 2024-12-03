江蘇省政協原黨組成員、副主席王昊涉受賄　最高檢：依法決定逮捕

據最高人民檢察院周二（3日）消息，江蘇省政協原黨組成員、副主席王昊涉嫌受賄一案，由國家監察委員會調查終結，移送檢察機關審查起訴。日前，最高人民檢察院依法以涉嫌受賄罪對王昊作出逮捕決定。該案正在進一步辦理中。



據中央紀委國家監委網站11月20日消息，經查，王昊喪失理想信念，背棄初心使命，對抗組織審查；違反中央八項規定精神，接受可能影響公正執行公務的宴請和旅遊活動安排；違背組織原則，不按規定報告個人有關事項，在幹部選拔任用等工作中為他人謀取利益並收受財物；廉潔底線失守，違規收受禮金、消費卡，通過民間借貸獲取大額回報，搞錢色、權色交易；規矩意識淡薄，違規干預插手市場經濟活動；貪欲膨脹，將公權力作為謀取私利的工具，利用職務便利為他人在企業經營、工程承攬等方面謀利，並非法收受巨額財物。

王昊嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律、工作紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。依據有關規定，經中央紀委常委會會議研究並報中共中央批準，決定給予王昊開除黨籍處分；由國家監委給予其開除公職處分；終止其黨的二十大代表、江蘇省第十四次黨代會代表資格；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。