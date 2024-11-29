快速闢謠董軍　主動通報苗華　中共吸取了教訓

在英國《金融時報》發布獨家消息披露中國現任國防部長董軍正在就解放軍高層貪腐案接受調查當日，中國外交部發言人毛寧在27日的理性記者會上被問及此事時說「只是捕風捉影」。

如果說毛寧的「捕風捉影」還容易讓人浮想聯翩，畢竟這至少也說明有「風」有「影」，那麼國防部次日的記者會則給出了更直接的說法。國防部新聞局局長、國防部新聞發言人吳謙明確表示，英媒有關報道純屬捏造，造謠居心叵測，中方對這種污衊行徑表示強烈不滿。

此外，吳謙也提到董軍最新一次公開露面取得的成果，包括21日在老撾萬象與日本防衛大臣中谷元舉行會談，以及面對美國防長在東盟防長擴大會上對中方的無端指責予以嚴厲批駁。

圖為董軍2024年6月2日出席新加坡舉行的香格里拉對話。（X@IISS_org）

除了明確闢謠董軍被查傳言，國防部發言人還主動通報了現任中共中央軍委委員、軍委政治工作部上將主任苗華涉嫌嚴重違紀、被停職檢查的消息。苗華也成為繼李尚福之後，第二名被處分的中共二十屆中央軍委委員。

截止香港01發稿前，國防部官網苗華的名字依然在中央軍委委員序列中，關於其報道除了28日晚間停職檢查的消息，上一條則是他今年4月25日出席新時代政治建軍理論研討會暨第七屆強軍論壇，在這次論壇上，苗華說要「強化新徵程上深入推進政治建軍的使命責任，進一步統一思想、統一意旨、統一行動，更加堅定擁護『兩個確立』、做到『兩個維護』，全面深入貫徹軍委主席負責制。」

國防部官網截圖。（國防部官網）

公開資料顯示，苗華現年69歲，1969年加入解放軍，畢業於解放軍國防科技大學管理工程專業，曾長期在南京軍區陸軍第31軍團軍從事政治工作，曾任解放軍海軍政治部主任，2015年7月獲晉升為海軍上將，2017年9月接替涉貪受查、自殺身亡的張陽，出任軍委政治工作部主任，翌年當選中央軍委委員。二十大前，外界曾猜測苗華或更進一步升任中央軍委副主席，最後卻只是延續原職。

今次官方快速闢謠董軍傳言、主動披露苗華被查消息不難看出，中共顯然是吸取了前外長秦剛、前國防部長李尚福的教訓。與今次董軍被查類似，秦剛和李尚福「出事」的消息最早也由外媒發出，但官方卻遲遲未有披露相關消息，以至於防火牆外開始紛紛「捕風捉影」，輿論一邊詢問着「秦剛去哪了」一邊吃着美女私生子的瓜，一邊尋找着李尚福留下的蛛絲馬跡一邊編排着「間諜門」事件。輿論猜測風潮過後，官方才通報了兩人被查的消息。

李尚福，秦剛。

「網路是當前宣傳思想工作的主陣地。這個陣地我們不去佔領，人家就會去佔領；這部分人我們不去團結，人家就會去拉攏。」這是習近平在2015年5月18日在中央統戰工作會議上說的。類似的表達，也多次出現在他的講話中。放在如何應對高層風波和傳言的問題上，也是同樣的道理。與其將「主陣地」拱手讓人任由外界七嘴八舌，不如及時主動進行披露，這也是一個追求國家治理體系和治理能力現代化的政黨該有的作為和底氣。