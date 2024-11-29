軍方高層接連出事背後：整軍決心與探尋治本之策的緊迫性

11月28日，中國國防部新聞發言人在例行記者會上既駁斥了國防部長董軍被調查的謠言，又主動公布了中央軍委委員、軍委政治工作部主任苗華「涉嫌嚴重違紀」、被「停職檢查」的消息。苗華是中共二十大以來第二位出事的中央軍委委員，他被「停職檢查」一方面顯示出問題的嚴重性，另一方面反映出整治軍隊的決心。

苗華生於1955年，早年長期在陸軍第三十一集團軍任職，從普通戰士一路升遷，1999年任陸軍第三十一集團軍政治部主任。陸軍第三十一集團軍的軍部駐地在福建，後被改編為陸軍第七十三集團軍，被視作「對台一線部隊」。2005年，苗華升任陸軍第十二集團軍政治委員，2010年調任蘭州軍區政治部主任，並在2014年升任蘭州軍區政治委員。2014年12月，苗華出任海軍政治委員，並在次年晉升上將軍銜。2017年，苗華接替被調查的張陽，升任中央軍委政治工作部主任，並在同年10月的十九大上躋身中央軍委委員，成為解放軍決策層的一員。

在二十大前，外界原本有聲音認為苗華有望升任中央軍委副主席，最終雖未成真，但苗華依然連任中央軍委委員和中央軍委政治工作部主任。在前任國務委員、國防部長李尚福被免之前，苗華在中央軍委的排名中僅次於軍委主席、兩位軍委副主席、李尚福和中央軍委聯合參謀部參謀長，位居第六。在李尚福出事之後，苗華在中央軍委中排名第五。目前，除了被「停職檢查」的苗華之外，二十大確立的中央軍委包括軍委主席、兩位軍委副主席、聯合參謀部參謀長、中央軍委紀委書記。

擔任中國國務委員和國防部長時間不到一年的李尚福。（Reuters）

在苗華之前出事的李尚福生於1958年，曾任西昌衛星發射中心主任、嫦娥二號發射場區指揮部指揮長，2013年出任總裝備部司令部參謀長，2016年擔任戰略支援部隊副司令員兼參謀長，2017年升任中央軍委裝備發展部部長，2022年躋身二十屆中央軍委委員，次年3月出任國務委員兼國防部長，2023年10月被免職。

除此之外，李尚福的前任、2018年到2023年擔任國務委員兼國防部長的魏鳳和，在2024年6月的中共中央政治局會議上被開除黨籍。當時的官方新聞通報顯示，魏鳳和「嚴重違反組織紀律，違規為他人謀取人事利益；嚴重違反廉潔紀律，違規收受禮品禮金」，「利用職務便利為他人謀取利益並收受鉅額錢款，涉嫌受賄罪」。

在短短一年多時間，苗華、李尚福和魏鳳和，三位在解放軍身居高位的關鍵人物連續出事，既反映出軍中存在的問題不容迴避，又展現出決策層重整軍隊風氣的決心。

2021年12月27日下午，時任中國國務委員兼國防部長魏鳳和在北京同日本防衛大臣舉行視頻通話。（中國國防部官方網站）

古往今來，讓軍隊保持風清氣正從來都是國之大事。軍隊能否有效抵禦腐敗，能否有效防止不良風氣，往往關乎軍隊能否保持戰鬥力和保境安民。試想而知，如果一支軍隊被腐敗問題困擾，士兵、將領的升遷不是靠能力和品行，而是靠賄賂，其結果必然是「劣幣驅逐良幣」。

無論是統治面積、人口還是軍隊人數，明朝都遠遠超過滿清的八旗，然而作為龐然大物的明朝終究難逃覆滅的命運。這背後的原因多樣，其中一個關鍵原因是明朝早已腐敗透頂，軍隊戰鬥力大幅下滑。晚清的統治人口、軍隊人數同樣遠遠超過與之交戰的英國殖民軍隊，但依舊不堪一擊。這雖然是因為晚清的武器嚴重落後於英國，但同樣與晚清軍隊的嚴重腐敗密不可分。

遏制腐敗，整治官場和軍隊的風氣，是十八大以來中共主要工作之一。在2024年1月召開的二十屆中央紀委三次全會上，習近平表示：「我們黨作為世界上最大的馬克思主義執政黨，如何成功跳出治亂興衰歷史周期率、確保黨永遠不變質不變色不變味？這是擺在全黨同志面前的一個戰略性問題。」習近平在重提毛澤東給出的第一個答案「讓人民來監督政府」的基礎上提出第二個答案，即「不斷推進黨的自我革命」，其中包括「以鍛造堅強組織、建設過硬隊伍為重要着力點，以正風肅紀反腐為重要抓手」。在2024年6月召開的中央軍委政治工作會議上，習近平強調「鍛造忠誠乾淨擔當、堪當強軍重任的高素質幹部隊伍」，「嚴才能正綱紀、嚴才能肅軍威、嚴才能出戰鬥力」，「軍中絕不能有腐敗分子藏身之地」。

以此邏輯來看，苗華、李尚福和魏鳳和接連出事無疑再次展現出中國決策層重塑軍隊風氣和戰鬥力的決心，是十八大以來中共從嚴治黨、從嚴治軍的縮影，說明中共在為跳出治亂興衰歷史周期率而努力。但與此同時，在反腐行動已經超過十年的當下，被重點整治風氣和戰鬥力的軍隊依舊還有高層人物接二連三出事，無疑揭示出反腐工作依舊任重道遠，探尋讓軍隊保持風清氣正的治本之策變得日益緊迫。