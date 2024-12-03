3中國外交官遭驅逐　立陶宛外委會主席回應：認證過期　別無選擇

日前，波羅的海國家立陶宛宣布驅逐3名中國外交人員，要求他們一星期內離境，引發中國外交部強烈譴責。立陶宛國會外交委員會主席莫圖扎斯（Remigijus Motuzas）周一（2日）表示，這些外交人員的身分認證早已過期，驅逐是立陶宛方不得不的決定。



11月29日，立陶宛外交部透過新聞稿宣布中國駐立陶宛代辦處的3名外交人員為「不受歡迎人士」（persona non grata），並要求他們一星期內離境，但未闡明確切事由。

周一，中國外交部發言人回應稱，中方對此粗暴挑釁行徑表示強烈譴責和堅決反對，可能採取反制措施；並批評立方在涉台問題上嚴重違反一個中國原則，背棄兩國建交公報中所作政治承諾，導致中立關係陷入嚴重困難，但中立關係降級3年來，立方反而變本加厲，一再破壞雙邊關係。

對此，立陶宛新任國會外交事務委員會主席莫圖扎斯（Remigijus Motuzas）周一晚間回應稱，涉事中國外交官被驅逐，是因為他們未能完成身分認證手續。

莫圖扎斯稱涉事中國外交官被驅逐，是因為他們未能完成身分認證手續。（Foundation for European Progressive Studies）

莫圖扎斯向立陶宛艾塔新聞社（ELTA）稱，立方已經非常寬容，因為涉事中國外交官的認證早在今年年初就已經到期。中國外交部通過各種方式要求延長認證期限，但中方要求的形式是延長為臨時事務辦公室，而根據《維也納外交關係公約》，這樣的形式並不存在，「因此，我們別無選擇」。

莫圖扎斯又強調，這原本是雙邊外交關係正常化的機會，但並非立陶宛單方面中斷這些關係，也不是立陶宛採取了任何制裁措施，「這一切決定權在於中國」。

與莫圖扎斯同屬社會民主黨的立陶宛候任總理帕魯克斯（Gintautas Paluckas）曾在10月勝出大選後表示，新政府將尋求與中國恢復正常外交關係，包括再次互派駐地大使。

然而，莫圖扎斯認為，目前看不到立陶宛與中國的外交關係能在近期正常化的跡象。他稱，與中國這麼大的國家沒有外交關係是不正常的，但現在球在中國那邊，「從最近的聲明來看，中國目前並不希望緩和關係或解決問題」。而立陶宛總統府則尚未對此事做出評論。