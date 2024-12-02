立陶宛驅逐中國代辦處工作人員 中國外交部：強烈譴責粗暴行徑
撰文：鄭寧
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據此前報道，立陶宛外交部宣布，將驅逐中國駐立陶宛代辦處3名人員出境，指他們違反「維也納公約」（Vienna Convention）及立陶宛的法律，被列為不受歡迎人物（Personae non gratae）。
12月2日，中國外交部發言人就此事回應稱，中方對此粗暴挑釁行徑表示強烈譴責和堅決反對。
外交部發言表示，11月29日，立陶宛外交部在毫無理由的情況下，宣布將中國駐立代辦處有關外交人員列為「不受歡迎的人」，要求限期離境。中方對此粗暴挑釁行徑表示強烈譴責和堅決反對。
眾所周知，立方在涉台問題上嚴重違反一個中國原則，背棄兩國建交公報中所作政治承諾，導致中立關系陷入嚴重困難。中立關系降級3年來，立方反而變本加厲，一再破壞雙邊關系。
中方要求立方立即停止損害中國主權和領土完整，停止為中立關系製造困難。中方保留對立方採取反制措施的權利。希望即將成立的新一屆立政府順應國際社會普遍共識，切實恪守一個中國原則，為中立關系正常化積累條件。
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