立陶宛驅逐中國代辦處工作人員　中國外交部：強烈譴責粗暴行徑

據此前報道,立陶宛外交部宣布,將驅逐中國駐立陶宛代辦處3名人員出境,指他們違反「維也納公約」(Vienna Convention)及立陶宛的法律,被列為不受歡迎人物(Personae non gratae)。

12月2日,中國外交部發言人就此事回應稱,中方對此粗暴挑釁行徑表示強烈譴責和堅決反對。



外交部發言表示,11月29日,立陶宛外交部在毫無理由的情況下,宣布將中國駐立代辦處有關外交人員列為「不受歡迎的人」,要求限期離境。中方對此粗暴挑釁行徑表示強烈譴責和堅決反對。

