網傳港女浙江遭菲律賓籍男友殺害　網信辦闢謠稱未發生事件

據此前報道，有網民爆料，12月1日，浙江湖州長興人民醫院內發生惡性殺人事件，導致多人死傷，當地警方出動大批警力抓捕兇手。



浙江省委網信辦主辦的浙江闢謠平台「捉謠記」12月3日闢謠稱，網傳浙江湖州長興縣人民醫院發生惡性傷人事件屬謠言。



浙江省委網信辦主辦的浙江闢謠平台「捉謠記」12月3日闢謠稱，針對12月1日網傳浙江湖州長興縣人民醫院發生惡性傷人事件，經多方核實，確認該是謠言。該院未接收過網傳信息中的病患，長興縣也未發生殺害病患、傷害醫護等事件，當地公安部門也沒有接到相關報警。

網信辦闢謠稱未發生事件。（網絡截圖）

據此前報道，有消息稱，11月29日菲律賓籍湖南男生唐某某與香港王姓女生兩人前往浙江湖州旅遊，期間發生爭吵，爭吵時男生毆打女生，導致女生受傷住進長興人民醫院。治療期間，女生提出分手，卻遭男生通過微信、電話等各種方式騷擾，道歉要求復合被女生拒絕。

網傳消息稱，12月1日，男生以探視名義進入病房，再次求合被拒後持刀捅傷女生，並捅傷多名醫護人員及病患，警方出動大批人員將其制服。不幸的是，香港王姓女生在經過數小時搶救後死亡。